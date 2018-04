Le Zebre di Canna a L'Aquila per sfidare i Dragons Gallesi La sfida è in programma il 14 aprile allo Stadio Fattori

La settimana delle Zebre Rugby in Abruzzo si apre giovedì 12 Aprile. Terminato l’allenamento mattutino alla Cittadella del Rugby di Parma, i bianconeri partiranno per L’Aquila in vista della gara valevole per il 20° turno di Guinness PRO14 contro i Gallesi Dragons, in programma sabato 14 Aprile allo Stadio Fattori del capoluogo abruzzese.

Giovedì pomeriggio, a partire dalle 18:30, i giocatori della franchigia federale di sede a Parma saranno accolti dall’Avezzano Rugby, società militante nel campionato di Serie B e per la quale Giovanbattista Venditti ha schiacciato le prime mete della sua carriera. Allo Stadio del Rugby di Avezzano -città distante appena 40 km dal capoluogo abruzzese- tutti i tifosi potranno conoscere gli atleti bianconeri e lo staff tecnico diretto dal coach irlandese Michael Bradley.

Tommaso Castello e compagni saranno sul campo della società giallonera insieme ai giovani giocatori dell’Avezzano in occasione dell’allenamento settimanale del minirugby, per ricambiare l’affetto della comunità ovale abruzzese.

Tutti gli sportivi ed i tifosi potranno abbracciare le Zebre anche venerdì mattina allo Stadio Tommaso Fattori dell’Aquila: sarà possibile assistere all’allenamento di rifinitura dei Dragons e delle Zebre Rugby in vista della loro imminente sfida del torneo celtico Guinness PRO14 che si terrà sabato pomeriggio.

Il team run dei Gallesi è in programma dalle 09:30 alle 10:30, mentre la sessione dei bianconeri seguirà dalle 11:00 a 12:00 sempre allo Stadio Fattori.