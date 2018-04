Ottopagine Benevento ko contro l'Accademia Francescato Sanniti in piena emergenza, a segno anche l'ex D'Onofrio

L’ultima trasferta stagionale per l’Ottopagine Rugby Benevento è coincisa con una pesante sconfitta contro l’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Valente era in grossa emergenza e ne ha approfittato per far giocare diversi giovani.

Match subito in salita con gli accademici che sono volati sul 17 a 0 prima del piazzato di Caporaso a spezzare il dominio dei padroni di casa. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo è salito in cattedra l’ex di turno, Giovanni D’Onofrio, autore di due mete contro la squadra che l’ha lanciato nel mondo del grande rugby. Poi sono arrivate le mete di Passariello e Notariello e nel finale l’Accademia ha fissato il punteggio sul 59 a 20. Per l’Ottopagine Rugby Benevento la prossima sarà una settimana importante.

C’è da vivere in maniera intensa l’avvicinamento al match contro i Lyons Piacenza che sono primi nel girone e che giungeranno al Pacevecchia con l’obiettivo di confermare il primato. Il match sarà anche l’ultima partita di Peppe Calicchio che, va sottolineato, non smette, ma verrà fermato per limiti d’età come impone il regolamento. Non solo il Calicchio day domenica al Pacevecchia, ma sarà anche giorno di vigilia per l’edizione 2018 del Torneo Internazionazionale di mini rugby.

Acc Naz I Francescato - Benevento 59-20

Marcatori: 3’ m Blessano tr Bientinesi(7-0),24’ m Bientinesi (12-0),29’ m Hayes (17-0), 37’ pt Caporaso(17-3),38’ m Bonanni tr Bientinesi (24-3),40’ m D’Onofrio tr Bientinesi (31-3)47’ m D’Onofrio tr Bientinesi (38-3),53’ m Passariello (38-8),57’ m Notariello tr Caporaso(38-15),60’ m Ruggeri tr Fusco(45-15),62’ m Cultrone(45-20),72’ m Koffi tr Fusco (52-20),76’ m Crisantemo (59-20)

Acc Naz I Francescato: Hayes; Bientinesi(19’ st Giovannini), Zaridze, Crisantemo, D'Onofrio; Gentili(14’st Piva); Fusco; Koffi, Ruggeri,Ognittu, Stoian, Blessano(14’st Butturini); Nocera, Bonanni(72’ st Mancini), Gemma(14’st Franceschetto)

Allenatori: Moretti/Raineri

Benevento: Izzo( 27’ st Cremonesi); Timossi, Petrone, Ciarla, Cioffi, Caporaso; Carluccio; Pedicini(20’ st Cultrone), Passariello, Moylan; Valente(5’st Ricco), Giangregorio; Bosco, Botticella(72’ st Melillo), Notariello

Allenatore: Borra

Arb. Pastore

Cartellini: Blessano 10’ ,Giangregorio 12’, Koffi 13’

Calciatori:Fusco 2/3,Bientinesi 4/6, Caporaso 2/5