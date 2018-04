XXXV Torneo città di Benevento, ecco le società partecipanti Si gioca lunedì, i match si svolgeranno su quattro campi. Le finali sono previste al Pacevecchia

Lunedì 30 aprile la città di Benevento sarà invasa da tanti appassionati di rugby. Andrà in scena lo storico appuntamento con il torneo internazionale di mini rugby città di Benevento, giunto alle XXXV edizione. Saranno circa mille i giovani rugbisti che si sfideranno su ben quattro campi ( Pacevecchia, Compagna, Imbriani e Tontoli) per raggiungere la vittoria nelle cinque categorie presenti, dall'under 6 fino all'under 14, con il Trofeo Ciro Vigorito che è sempre la coppa più ambita e che cattura la curiosità dei presenti.

Sarà un grande sforzo per tutta la società sannita che continua anno dopo anno a portare avanti una tradizione importante per tutto il movimento italiano. Va ricordato che il torneo organizzato dalla società del presidente Palumbo è tra i più importanti d'Italia, e nel corso degli anni ha visto partecipare tanti ragazzi che poi sono arrivati a giocare in categorie importanti e anche in Nazionale.

Lo stadio Pacevecchia è pronto ad indossare il vestito della festa e ad aprire le porte a tante società che giungeranno da ogni parte d'Italia.

De seguito le formazioni che parteciperanno ai tornei delle varie categorie:

Under 6

Amatori Napoli

Tivoli

Rugby Benevento

Us Roma

IV Circolo

Fiumicino

Monopoli

Under 8

Amatori Napoli

Tivoli

Rugby Benevento

Us Roma

IV Circolo

Fiumicino

Campobasso

Under 10

Amatori Napoli

Pompei

Rugby Benevento

Roma

IV Circolo

Fiumicino

Tivoli

Monopoli

Dragoni Sanniti

Under 12

Amatori Napoli

Potenza

Rugby Benevento

Roma

IV Circolo

Fiumicino

Tivoli

Monopoli

Dragoni Sanniti

Scampia

Under 14

Campobasso

Genova

Amatori Napoli I

Amatori Napoli II

Messina

Catania

Rugby Benevento

Bari

IV Circolo

Primavera

Pozzuoli

Potenza

Pompei