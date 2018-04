Ottopagine Benevento, la stagione si chiude contro Piacenza Calcio d'inizio alle 11:30, sarà l'ultima partita in carriera del veterano Calicchio

L'Ottopagine Rugby Benevento è pronto a congedarsi dalla stagione 2017-2018 davanti al proprio pubblico. Lo farà domani alle 11:30 quando al Pacevecchia arriverà il Piacenza, squadra che è prima nel girone e che ha bisogno di punti per confermare la vetta. Gli emiliani sono la compagine più forte del raggruppamento che comprende anche i sanniti. Valente come ormai accade da tempo, dovrà fare i conti anche con gli acciacchi.

Nel XV iniziale ci sarà sicuramente spazio per qualche giovane di belle speranze che ha già fatto qualche presenza, e soprattutto per chi, come Peppe Calicchio, dopo aver collezionato il caps 351 in maglia biancoceleste, appenderà le scarpette al chiodo. La seconda linea sannita, che in passato ha indossato anche le gloriose casacche di Catania e L'Aquila, sarà costretto a fermarsi per il raggiungimento del limite d'età. Insomma uno stop forzato, ma intanto si pensa a quel che sarà la sfida con Piacenza dove giocherà per l'ultima volta al fianco del suo grande amico Alessandro Valente.

Rispetto alla sfida di domenica nella tana dell'Accademia Nazionale Ivan Francescato, si rivedrà Mario Casillo che andrà a rinforzare il reparto dei trequarti che in questa stagione è stato quello che ha sofferto di più. Mentre la mischia, che ha dominato in molti dei match disputati, potrà sostenere l'esame più intenso ed interessante contro un pacchetto, quello di Piacenza, di assoluto livello.