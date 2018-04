Ottopagine Benevento ko con i Lyons. E' stato il Calicchio day Ultima partita per il veterano salutato dagli applausi del Pacevecchia

E’ stata una giornata speciale per l’Ottopagine Rugby Benevento. L’addio all’attività agonistica di una bandiera come Peppe Calicchio ha catturato l’attenzione del buon pubblico presente sulle tribune del Pacevecchia. Calicchio, 351 caps con la maglia biancoceleste, è entrato in campo per l’ultima volta con i suoi compagni, in particolare con Alessandro Valente, amico di mille battaglie nella gloriosa storia della società sannita. Per lui poco più di mezzora sul quel terreno di gioco che gli ha regalato sempre forti emozioni. Gli ultimi placcaggi, le ultime touche, la soddisfazione di vincere qualche mischia contro un avversario destinato a stravincere questo torneo e poi, soprattutto, l’ultima ovazione. Un saluto commosso quello del Pacevecchia per un ragazzo che è sempre stato un personaggio positivo, unico nel suo genere, ma che porta avanti i veri valori di uno sport che spesso racconta belle storie come quella di Peppe Calicchio. “Ci mancherà, inutile nasconderlo” si vociferava in tribuna con quel pizzico di commozione che è anche un segno di rispetto. “Ma non ce ne siamo mica liberati” scherzavano altri. Calicchio è un pezzo di storia recente di questa società e dopo l’addio all’attività agonistica dovrà continuare a trasmettere i suoi valori e le sue conoscenze tecniche ai più giovani. Fa parte da tre anni dello staff della prima squadra e il futuro sarà sempre legato a quei due colori. La partita è stata a senso unico. I Lyons Piacenza sono partiti fortissimo, hanno dimostrato davanti ad un pubblico competente di meritare il primo posto in campionato e molto probabilmente anche il ritorno in Eccellenza. La squadra di Valente ha battagliato con quelle che sono le sue armi: grinta, coraggio e anche un pizzico di sana incoscienza. Non sono bastate per contenere la furia agonistica degli emiliani che ad ogni occasione hanno rispettato gioco, avversari e pubblico presente regalando spettacolo e imponendosi con il roboante punteggio di . Piacenza molto probabilmente volerà in Eccellenza, mentre l’Ottopagine Rugby Benevento chiude col sorriso una stagione, la seconda consecutiva in serie A, dove sono arrivate belle soddisfazioni e che ha regalato soprattutto ai più giovani caps importanti in proiezione futura. Ora bisognerà sedersi a tavolino e programmare la prossima avventura in una serie A che si presenterà con una formula sicuramente più difficile e avvincente.