Ottopagine Benevento, Palumbo fa il bilancio della stagione Il presidente lancia frecciatine: "Se c'è qualcuno migliore di noi si faccia avanti"

Un campionato da protagonista. Tanti giovani lanciati in prima squadra. Risultati importanti anche col settore giovanile, si è chiusa con questo bilancio la stagione dell'Ottopagine Rugby Benevento. Soddisfatto il presidente Palumbo che, nel corso di una lunga intervista concessa alla trasmissione Top Sport in onda su Otto Channel 696 mercoledì sera, ha parlato di tanti argomenti.

Prima squadra- “Il bilancio è positivo. La prima squadra ha ottenuto l'obiettivo prefissato già a dicembre partecipando alla poule promozione nonostante tante le tante defezioni. Abbiamo perso diversi ragazzi per problemi di lavoro e abbiamo giocato con un solo straniero, cosa che in serie A non è facile. I risultati sono frutto del lavoro di Alessandro Valente e di Peppe Calicchio che compongono lo staff tecnico. Ma è stato merito di tutti i ragazzi, di tutto il gruppo dirigente e di chi ricopre altre figure all'interno dell'organico della prima squadra. Soprattutto i ragazzi hanno tirato fuori il meglio”.

Giovanili- “Sono soddisfatto anche dell'Under 18 che ha fornito tanti atleti alla prima squadra e della 16 che ha conservato la categoria Elite come ha fatto anche la18 e ha vinto il torneo Filomena Ricci contro squadre di valore manifestando la nostra superiorità nel centro sud. L'under 14 ha vinto il trofeo Ciro Vigorito e molte delle partite disputate in stagione. Nota dolente, invece, il mini rugby, che ha visto meno bambini rispetto agli altri anni. C'è stato un calo, ma dobbiamo trovare delle soluzioni per far tornare i ragazzi a giocare. Parlando con altri dirigenti di società sportive sannite, c'è stato un calo in tutti gli sport perché Benevento ha perso un buon numero di abitanti. Sarà nostro compito andare in provincia e convincere i bambini a venire a giocare a Rugby.

Universiadi 2019- “La struttura? I commissari delle Universiadi l'hanno definita la migliore del centro sud Italia e qui ci saranno tante partite del torneo Seven. Il campo è perfetto anche grazie all'amico Giovanni Addazio che ci aiuta e permette a tutte le formazioni che arrivano di poter giocare su un prato verde. A fine giugno partiranno i lavori di ristrutturazione: verranno rifatti gli spogliatoi e verranno istallate le torri faro. Le Universiadi sono una grande occasione, avremo tanti atleti e tifosi da tutto il mondo”.

Torneo- “Il Torneo Internazionale città di Benevento è stato organizzato bene con quattro campi a disposizione, non era facile. Abbiamo curato anche la ristorazione, il bar, abbiamo fatto tutto con le nostre forze. E' stato bello ricevere lettere da altre società con i complimenti e i ringraziamenti per l'ospitalità ricevuta. Dopo questa esperienza abbiamo deciso di fare il primo torneo di inizio attività il prossimo 7 ottobre, e questa è una grande novità per tutte le squadre del sud che potranno far giocare i ragazzi già nella prima parte di stagione visto che di solito il primo torneo importante è quello di Parma a dicembre. Anche per l'under 16 potrebbero esserci novità con un torneo nel periodo di Natale, ma vedremo nei prossimi mesi.

Futuro- “Il futuro? Noi come consiglio siamo presenti anche se siamo stanchi per le polemiche e le critiche che arrivano ogni giorno da chi non ha intenzione di impegnarsi in prima persona. In questo momento difficile dal punto di vista economico, non è facile fare attività. Per questo dico a tutti coloro che non sono d'accordo sulla gestione della società, che viene continuamente criticata, le porte sono aperte a tutti. Chi ha un piano sportivo ed economico è il benvenuto. In molti, però, fanno solo chiacchiere e non fatti. Chi vuole può venire e dare una mano, qui non cacciamo nessuno. Ma chi viene deve avere l'umiltà di mettersi a disposizione della società. Il Rugby Benevento è della città, non è certamente di Rosario Palumbo e degli altri consiglieri, quindi serve l'aiuto di tutti. Se c'è qualcuno migliore di noi si faccia avanti, altrimenti inutile fare chiacchiere da bar. Fino al 15 giugno siamo aperti a proposte per il bene della società”.