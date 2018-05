Cioffi non si ferma, il talento sannita nella Nazionale 7s Ha fatto grandi cose in Eccellenza con Rovigo, ora vestirà l'azzurro agli ordini di Andy Vilk

Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana 7s, Andy Vilk, ha convocato quindici giocatori per preparare la tappa inaugurale del Grand Prix della federazione continentale Rugby Europe. La competizione, che è in programma a Mosca sabato 19 e domenica 20 maggio, è un evento importante per la squadra azzurra.

Tra i convocati c’è anche un sannita, si tratta di Massimo Cioffi, che ha disputato una buonissime stagione col Rovigo dopo l’esperienza con la Lazio, e ora ha nuovamente la possibilità di espremere tutte le proprie potenzialità anche in questa specialità. Cioffi, uno dei migliori talenti prodotti dal settore giovanile del Rugby Benevento negli ultimi anni, continua il suo processo di crescita dopo l’esperienza con la Nazionale Under 20. Il 7s, va ricordato, è anche disciplina olimpica e anche se gli azzurri non sono tra le Nazionali più forti, il sogno a cinque cerchi di Cioffi e compagni può cominciare ad essere coltivato. Inoltre con questa convocazione continua la tradizione azzurra della famiglia Cioffi dopo che papà Franco, storica bandiera del Rugby Benevento, era stato nelle nazionali giovanili e la sorella Mariagrazia è stata fino alla scorsa stagione una delle migliori atlete della storia del rugby femminile italiano.

La Nazionale guidata da Andy Vilk è già in raduno a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, e volerà a Mosca nella giornata di giovedì 17.

Inseriti nella Pool C, dopo aver chiuso la passata stagione al decimo posto, gli Azzurri trovano un girone di ferro per la prima tappa del circuito, con Spagna, Galles e Inghilterra sul proprio cammino.

Questi i convocati della Nazionale Italiana 7s e da cui lo staff tecnico sceglierà prima della partenza per la Russia i dodici convocati per il torneo:

Gianmarco AMADASI (Rugby Viadana 1970)

James AMBROSINI (Lafert San Donà)

Diego ANTL (Lazio Rugby 1927)

Francesco BONAVOLONTA’ (Lazio Rugby 1927)

Massimo CIOFFI (Femi-CZ Rovigo)

Alberto COSTELLA (Rugby Reggio)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby)

Daniele DI GIULIO (Lazio Rugby 1927)

Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà)

Davide GALLIMBERTI (Mogliano Rugby)

Alessio GUARDIANO (Lazio Rugby 1927)

Richard PALETTA (Conad Reggio)

Andrea PRATICHETTI (Lafert San Donà, 3 caps)

Riccardo RUSSO (Mogliano Rugby)

Gianmarco VIAN (Lafert San Donà)

Invitati: Filippe LOMBARDO (Lazio Rugby 1927), Edoardo TERESI (Lazio Rugby 1927)