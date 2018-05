L'Italrugby di Canna vola in Giappone E' l'ultimo tour estivo prima della World Cup 2019

Dopo quattro giorni di raduno a Montichiari e di allenamenti sul campo del Rugby Calvisano l’Italrugby si è imbarcata questa mattina a Malpensa sul volo che porterà gli Azzurri in Giappone dove, nelle prossime tre settimane, è in programma l’ultimo tour estivo del quadriennio che porta alla Rugby World Cup 2019.

Conor O’Shea e gli atleti convocati per la tournée nel paese del Sol Levante hanno fatto rotta verso Hong Kong dove li attende la coincidenza per Tokyo: domani, dopo lo sbarco nella capitale giapponese, trasferimento a Ueda-Sugadaira, la località d’altura dove la Nazionale - capitanata nelle prossime settimane dal tallonatore Leonardo Ghiraldini con Tommaso Castello scelto come vice - preparerà il debutto di sabato 2 giugno a Nagano contro Yamaha Jubilo, formazione del massimo campionato nipponico.

“Troveremo un clima caldo e umido, differente da quello a cui siamo abituati, e la partita di Nagano contro Yahama sarà molto utile e importante per acclimatarci e farci trovare pronti ai due test-match del 9 giugno a Oita e del 16 giugno a Kobe contro il Giappone” ha dichiarato il CT dell’Italia, Conor O’Shea.

Della squadra azzurra fa parte anche Carlo Canna, prodotto del settore giovanile del Rugby Benevento e attualmente in forza alle Zebre.

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 13 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 25 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 7 caps)

Cherif TRAORE (Benetton Rugby, esordiente)*

Federico ZANI (Benetton Rugby, 6 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Patarò Calvisano, esordiente)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 9 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 94 caps)

Seconde linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 21 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 11 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 27 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 6 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 104 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 5 caps)*

Sebastiani NEGRI (Benetton Rugby, 7 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 1 cap)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 19 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 23 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 38 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 29 caps)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 32 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 16 caps)*

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 50 caps)*

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 8 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

non considerati per infortunio/tenuti a riposo: Robert Julian BARBIERI (Benetton Rugby), Tommaso BONI (Zebre Rugby Club), Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby), Oliviero FABIANI (Zebre Rugby), Ornel GEGA (Benetton Rugby), Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club), Edoardo GORI (Benetton Rugby), Ian MCKINLEY (Benetton Rugby), Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club), Sergio PARISSE (Stade Francais), Leonardo SARTO (Glasgow Warriors)