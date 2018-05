Mondiale under 20: l'Italia di D'Onofrio sfida la Scozia Calcio d'inizio alle 18:30 a Beziers, il sannita in campo dal primo minuto

Alle 18:30 a Beziers in Francia scatterà il Mondiale under 20 dell'Italia del talento sannita Giovanni D'Onofrio. Gli uomini di coach Roselli sfideranno la Scozia per un match che potrà dire quali saranno le ambizioni degli azzurrini

“La Scozia sappiamo come gioca. E’ la stessa squadra che abbiamo battuto a Bari – ha dichiarato il capitano dell’Italia Under 20 Michele Lamaro– e inizieremo subito il torneo con una partita che per noi sarà di grande importanza: partire con il piede giusto al Mondiale potrebbe valere per noi la possibilità di ottenere un buon piazzamento nel girone”.

La squadra di Roselli, inserita nella Pool B, affronterà successivamente l’Inghilterra domenica 3 giugno alle 16.30 e giovedì 7 giugno l’Argentina alle 18.30. Le partite degli Azzurrini saranno trasmesse in diretta sull’account Facebook ufficiale della FIR e su therugbychannel.it .

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

14 Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

13 Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)*

12 Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

11 Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

10 Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

9 Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)

8 Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

7 Michele LAMARO (Petrarca Padova)* - capitano

6 Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

5 Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan)

4 Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

3 Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

2 Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

1 Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

A disposizione

16 Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

17 Guido ROMANO (Rugby Colorno)*

18 Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

19 Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

20 Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

21 Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

22 Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

23 Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”