Italrugby, Canna in panchina nella prima uscita in Giappone Gli azzurri sfideranno la compagine del Yamaha Jubilo prima dei due test match contro il Giappone

Il tour estivo dell’Italrugby in Giappone sta per iniziare. dopo qualche giorno di ambientamento per smaltire il fuso orario, adesso si fa sul serio. Allo “U Stadium” alle 7 orario italiano, gli azzurri affronteranno Yamaha Jubilo, club della massima serie nipponica.

Si tratta di una amichevole di preparazione al doppio test che vedrà gli uomini di O'Shea impegnato con la Nazionale del Sol Levante che nel 2019 sarà padrona di casa in occasione della rugby World Cup.

Il XV di partenza rispecchia quelli scelti in occasione dei test di novembre e del 6 Nazioni, con Bisegni dal primo minuto al posto dell’infortunato Boni. Non giocherà dall'inizio il sannita Carlo Canna a cui è stato preferito Tommaso Allan che farà coppia con Violi.

Ecco le due formazioni:

Nagano, U Stadium – sabato 2 giugno, ore 14.00 (7 in Italia)

No-cap match

Yamaha Jubilo v Italia XV

Yamaha Jubilo: McGahan; Labuschagne, Miyazawa, Tahitua, Ito C.; Kiyohara, Yatomi; Horie, Yamaji, Tuiali’i; Helu, Odo; Ito H., Hino, Yamamoto

Italia XV: Minozzi; Benvenuti, Bisegni, Castello, Bellini; Allan, Violi; Steyn, Licata, Negri; Budd, Fuser; Ferrari, Ghiraldini (cap), Lovotti