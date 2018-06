Mondiale U20: il sannita D'Onofrio è grande, l'Italrugby vola Il talento del Rugby Benevento trascina la squadra tra le migliori otto battendo l'Argentina

C’è un sannita che fa sognare l’Italrugby al Mondiale Under 20 in Francia. E’ Giovanni D’Onofrio, talento del Rugby Benevento che contro l’Argentina ha sfoderato un’altra prestazione pazzesca. Gli azzurrini hanno vinto, meritatamente, contro l’Argentina in un match da dentro o fuori per il passaggio del turno. Il 30 a 26 finale racconta di una partita di sofferenza, quasi assurda dopo che nel primo tempo i ragazzi di Roselli erano avanti 22 a 5 con le mete di Mazza, D’Onofrio, Manni e un piazzato di Di Marco. Nella ripresa i piccoli “pumas” si rifanno sotto fino al meno quattro nonostante una realizzazione di Mazza e un piazzato di Rizzi. Ma non basta, perché è l’Italia al fischio finale ad alzare le braccia al cielo per festeggiare un traguardo che vale tanto. D’Onofrio e compagni passano insieme all’Inghilterra e volano tra le prime otto squadre al mondo, un risultato di altissimo livello che fa ben sperare per il futuro. Nei prossimi giorni scopriremo l’avversario ma fino ad allora si potrà sognare perché le sgroppate di D’Onofrio, entrato anche in altre due mete, deve far pensare e tanto chi negli anni al sud ha investito poco sulla palla ovale.

Beziers (Francia), “Stade de la Mediterranee” – giovedì 7 giugno

World Rugby U20 Championship, III giornata Pool B

Italia U20 v Argentina U20 30-26 (22-5)

Marcatori: p.t. 4’ m. Mazza (5-0); 19’ m D’Onofrio tr. Di Marco (12-0); 31’ m. Manni tr. Di Marco (19-0); 34’ m. Herrera (19-5); 38’ c.p. Di Marco (22-5); s.t. 42’ m. Carreras S. tr. Daireaux (22-12); 52’ m. Mazza (27-12); 65’ m. Carreras M. tr. De La Vega Mendia (27-19); 71’ c.p. Rizzi (30-19); 79’ m. Mendy tr. De La Vega Mendia (30-26)

Italia U20: Fusco; De Masi (49’ Batista), Moscardi, Mazza, D’Onofrio; Di Marco (56’ Rizzi), Casilio (66’ Crosato); Manni (77’ Koffi), Lamaro (cap.), Bianchi (55’ Ruggeri); Canali, Cannone; Mancini Parri (55’ Nocera), Luccardi (59’ Taddia), Fischetti (68’ Romano)

All. Fabio Roselli

Argentina U20: Carreras S. ; Herrera, Castro (67’ Mendy), Chocobares, Carreras M.; Daireaux (55’ De La Vega Mendia), Garcia (41’ Nogues); Pedemonte, Grondona, De La Vega (cap.); Paulos, Ochoa (62’ Ruiz); Vivas (41’ Sordoni), Oviedo, Martinez (45’ Hughes)

A disposizione non entrati: Milet, Molina

All. Jose Pellicena

Arb. Sean Gallagher (Irlanda)

Cartellini: al 10’ giallo a Bianchi (Italia U20); al 78’ giallo a Koffi (Italia U20)

Calciatori: Di Marco (Italia U20) 3/5; Daireaux (Argentina U20) 1/2; De La Vega Mendia (Argentina U20) 1/2; Rizzi (Italia U20) 1/1

Punti conquistati in classifica: Italia U20 5; Argentina U20 2