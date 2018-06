Mondiale U20: Italia ko, ma D'Onofrio fa il fenomeno Azzurrini sconfitti 44 a 15 dall'Australia, per il sannita tre mete e giocate spettacolari

Tutti in piedi per Giovanni D’Onofrio! Il talento scuola Rugby Benevento continua a stupire nel mondiale under 20 in Francia. Dopo aver guidato gli azzurrini alla seconda fase superando un girone complicato con Inghilterra, Argentina e Scozia, la “freccia” sannita ha dato spettacolo anche contro l’Australia. L’Italia è uscita dal campo sconfitta per 44 a 15 e giocherà la finalina per il 7^ e 8^ posto, ma questo match ha mandato un chiaro messaggio a tutto il mondo della palla ovale: quel ragazzo che gioca all’ala ha grande talento e sembra pronto a fare il salto nella palla ovale dei grandi. Contro i piccoli wallabies ha fatto sognare l’italrugby con due mete nel primo tempo per il momentaneo 5-0 e 10-5 e poi una nella ripresa al 66’ minuto quando il risultato era già compromesso (15-32). L’italrugby può comunque portare a casa un grande risultato se riuscirà a battere il Galles migliorando così l’ottavo posto dell’edizione precedente in Inghilterra. “Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica –ha dichiarato al termine del match Fabio Roselli, allenatore dell’Italia U20 – e dal punto di vista mentale abbiamo avuto un calo. Nei prossimi giorni analizzeremo al meglio la partita e lavoreremo intensamente per arrivare al match con il Galles nel migliore dei modi. La disciplina sarà uno degli aspetti su cui punteremo l’attenzione: non possiamo concedere troppi calci piazzati agli avversari. Puntiamo al settimo posto e a essere competitivi dall’inizio alla fine del match”.

Tornando a parlare di D’Onofrio, da questo mondiale è arrivata l’ennesima conferma che la palla ovale italiana si trova al cospetto di un talento immenso che con il giusto percorso potrebbe presto fare la differenza anche tra i “grandi”. Il sannita giocherà nella prossima stagione alle Fiamme Oro nel campionato d’Eccellenza, ma forse sarebbe stato meglio un anno di apprendistato alle Zebre che in questo momento sono la migliore espressione del nostro rugby.