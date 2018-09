Ivpc Benevento Rugby, presentate le nuove divise Serata suggestiva per i ragazzi del presidente Palumbo che parteciperanno al campionato di serie A

Quella di ieri è stata una serata speciale per il rugby Benevento. La compagine sannita, militante nel campionato di serie A, ha presentato ufficialmente le nuove divise da gioco ufficiali nel suggestivo scenario di Ceppaloni. Sul palco sono saliti i rappresentanti delle varie compagini giovanili, fino ad arrivare alla prima squadra che ha espresso in coro le proprie ambizioni in vista dell'inizio della stagione. Molto belle le maglie che ripercorrono la storia della città di Benevento: la prima è la classica divisa biancoceleste con dei richiami alla bandiera italiana che presenta un interessante tocco tecnologico, con un Qr Code ideato dall'allenatore in seconda Calicchio che permette di poter usufruire di diversi vantaggi legati al mondo del Benevento Rugby.

La seconda è di colore giallorosso, in onore al Benevento Calcio che ha partecipato attivamente nell'ideazione della stessa attraverso le idee di Valentina Vigorito e Alberto Zito. Sul retro figura anche un gladiatore.

Al centro è presente lo sponsor principale: l'Ivpc. La nota impresa appartenente a Oreste Vigorito accompagnerà il Benevento Rugby per tutto l'arco della stagione. E' davvero preziosa la collaborazione del massimo dirigente giallorosso che anche negli anni scorsi ha contribuito come sponsor con Ottopagine.

Tanta soddisfazione per il presidente Palumbo che ha sottolineato l'importanza della maglia nell'ambiente rugbista: "Per noi è un qualcosa di sacro. Siccome i ragazzi non percepiscono un compenso economico, alla fine dell'anno verranno omaggiati della maglia solo i più meritevoli. Ha un grande valore per tutti noi. Ringrazio il presidente Vigorito per l'importante contributo e anche Valentina Vigorito e Alberto Zito che sono stati parte attiva nella realizzazione della seconda divisa. I nostri obiettivi? Puntiamo a un campionato tranquillo. La serie A è un campionato difficile e faremo il possibile per manterla".

Ivan Calabrese