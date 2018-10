Benevento Rugby, grande successo per il torneo di Apertura La soddisfazione del presidente Palumbo: "E' una idea per far divertire i ragazzi"

Quest'oggi si è svolto al Pacevecchia il torneo di Apertura, organizzato interamente dall'Ivpc Benevento Rugby. Si tratta di una manifestazione dedicata ai più giovani, al quale hanno partecipato tante società del sud Italia. Non è mancato l'entusiasmo sul manto erboso dell'impianto sannita, con tanti bambini che si sono sfidati a furia di placcaggi sempre con la felicità di poter indossare gli scarpini e far girare la palla ovale. Il tutto è stato curato dal presidente della compagine biancoceleste, Rosario Palumbo: "Ho dato vita a questa iniziativa per permettere a tanti ragazzi del centro sud di potersi divertire. Purtroppo i tornei giovanili partono tutti in primavera, quindi ho pensato di organizzare questa manifestazione invitando tante società a venire a Benevento per divertirsi. Questo sport può dare ai più piccoli degli insegnamenti importanti, soprattutto in termini di disciplina".

Non è mancata una parentesi sul prossimo esordio in campionato contro i Cavalieri Prato: "La prima giornata è sempre delicata e ci stiamo preparando al meglio. Stiamo anche lavorando per rafforzare ulteriolmente la rosa e probabilmente accoglieremo due australiani. Puntiamo a una stagione tranquilla".