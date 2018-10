Buona la prima per l'Ivpc Rugby Benevento - LE FOTO I sanniti battono 26 a 20 i Cavalieri Union Prato Sesto. Palumbo: Orgoglioso di tutti

Buona la prima. L'Ivpc Rugby Benevento parte col piede giusto. Bello e concreto al primo appuntamento di un campionato che potrà riservare piacevoli sorprese. Ma senza volare troppo con la fantasia. Un passo alla volta. Il primo contro un'avversaria di tutto rispetto. I Cavalieri Union Prato Sesto si sono rivelati una bella sfida per la squadra di Valente e Calicchio. Ma alla fine a spuntarla sono stati i sanniti con il risultato di 26 a 20. Bene nelle fasi di mischia e touche, bene sia in difesa che in attacco grazie anche alla guida del nuovo Capitano: Mirco Passariello che commenta: "Una partita che rappresenta una nuova sfida per me, ma che ho accettato con grande impegno. Abbiamo molto da lavorare ma sono sicuro che riusciremo ad ottenere ottimi risultati, soprattutto grazie alla sinergia tra i giocatori di esperienza e le nuove leve." Il man of the Match è Mario Casillo che, nonostante il cartellino giallo, ha fatto una grande differenza in campo. Alla fine della partita, l'allenatore Alessandro Valente ha chiosato: "Abbiamo molto da lavorare e sono sicuro che i nostri ragazzi si impegneranno. Il nostro punto di forza è la mischia, quindi le uniche parole che mi sento di dire sono "Cuore e Mischia", sempre." Il campo del Pacevecchia oggi ha ospitato circa 200 spettatori tra cui bambini del minirugby, i loro genitori, i genitori dei giocatori di entrambe le squadre e amanti di questo sport. Ora ci si rimette subito al lavoro per la prossima partita contro l'Alghero, fuori casa. Ma non poteva mancare il commento dell'artefice di questa squadra, il presidente Rosario Palumbo: “Sono orgoglioso dei miei atleti, per quello che danno in allenamento e per l'impegno profuso in questa prima uscita. Avevamo diverse assenze e molti non ancora in condizione, ma alla fine grazie alla determinazione e alla passione per la maglia il risultato è stato positivo. Oggi abbiamo compiuto un primo passo verso la salvezza contro una squadra considerata da tutti tra le favorite. Insomma il vento ha soffiato forte su di noi”. Un ultimo pensiero è rivolto ad Oreste Vigorito che quest'anno con la sua Ivpc ha deciso di sostenere ancora una volta il Rugby Benevento (prima con lo sponsor di Ottopagine). Una vicinanza, un mix di colori tutti sanniti per uno spirito da vero gladiatore.