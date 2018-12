L'IVPC Rugby Benevento torna al successo contro il Perugia I biancocelesti del presidente Palumbo agganciano la quinta posizione in classifica

Bella, meritata e sofferta vittoria dell'IVPC Rugby Benevento tra le mura amiche alla ripresa del campionato di serie A dopo tre settimane di sosta per gli impegni della nazionale. Nonostante alcune assenze i biancocelesti del presidente Rosario Palumbo hanno offerto una prova di carattere e giocando con rabbia, voglia e determinazione sono riusciti a spuntarla in un confronto tirato e combattuto. Punteggio che poteva risultare ancora più largo senza la meta trasformata all'ultimo secondo degli umbri e che comunque regala 5 preziosi punti in graduatoria a Passariello e compagni. Il punteggio è stato di 26-24. Gli uomini di Alessandro Valente che è rimasto in campo per l'intera durata del match hanno avuto il dominio del risultato sin dalle prime battute, grazie anche alla netta superiorità del pacchetto di mischia e solo allo scadere, come detto, una ingenuità ha fatto accorciare le distanze al Perugia. I sanniti con questa vittoria balzano al quinto posto del girone dopo cinque giornate. Domenica prossima altra importante gara sempre tra le mura amiche contro la formazione dei Medicei, attualmente appaiata proprio con i beneventani che sono stati seguiti da un buon numero di tifosi che nelle fasi calde dell'incontro si sono fatti anche sentire. Non è mancato anche il seguito di supporters perugini. Una vittoria fondamentale anche per il morale considerato che i ragazzi beneventani erano stati reduci prima della sosta da sconfitte brucianti.

Marcatori: 15' p.t. meta Russo; 24' meta Casillo trasformata Moncada; 38' pt meta Wood; 4' st meta Sportolari; 13' st meta Passariello; 16 st meta Masilla; 34' meta Izzo trasformata Moncada; 40' st meta Sportolari trasformata Masilla

U.S. IVPC Rugby Benevento: Izzo; Corvino, (2' st Timossi), Giangregorio, (5' st Ciarla), Vallone, Casillo; Moncada, Caporaso; Lenoci, Palumbo, (4' st Ricco), Russo; Tomaciello, (4' st Luciani), Valente; Notariello, Passariello, Tretola, (40' pt Bosco). A disposizione non entrati: Marangelli, Pisano, Botticella. All. Valente

Rugby Perugia: Birgarini; Vizioli, Carboni, (1' st Speziali), De Leo, Masilla; Sportolari, Battistacci; Balculani, (1' st Bellezza), Fortunato, Zualdi; Mazzanti, Wood; Pettirossi, Alunni, (36' st Cecchetti), Gatti, (13' st Maxcchioni). A disposizione non entrati: Bello, Peter, Paoletti. All. Speziali

Arbitro: Emanuele Tomò di Roma; AA1 Fabio Liccardi di Salerno; AA2 Pasquale Fioretti di Napoli

Calciatori: Moncada (3/5) Ivpc Rugby Benevento; Masilla (2/4) Rugby Perugia

Man of the match: Vincenzo Izzo Ivpc Rugby Benevento

La classifica - Unione Rugby Capitolina 22,Pesaro Rugby 18, Amatori Rugby Alghero 17, Bingo Amatori Catania 15, Ivpc Rugby Benevento, Rugby Perugia e Toscana Aeroporti Medicei 11, Primavera Rugby e Unione Rugby L'Aquila 10, Cavalieri Prato Sesto 8

ant.mart.

.