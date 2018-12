L'Ivpc Rugby Benevento punta al bis contro Medicei Firenze I biancocelesti del presidente Palumbo domenica di scena di nuovo al Pacevecchia



L'Ivpc Rugby Benevento in cerca del bis. Dopo il sofferto ma meritato successo contro il Perugia la squadra del presidente Rosario Palumbo approfittando della seconda gara consecutiva tra le mura amiche punta ad un nuovo successo. Al campo Pacevecchia dove in questi giorni si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione finanziati per le Universiadi, sarà di scena la formazione Medicei Firenze.

Sarà un altro spareggio considerato che i toscani hanno gli stessi punti in classifica del quindici di mister Valente. Superfluo dire che la conquista di almeno cinque punti consentirebbe di fare un ulteriore balzo avanti in classifica e mettere definitivamente alle spalle la mini-crisi delle prime giornate di campionato.

"Con il passare delle giornate stiamo recuperando uomini e condizione, di conseguenza sono più che ottimista. Inoltre anche l'argentino Moncada, ultimo arrivato, si sta ambientando". Queste le parole del massimo dirigente Palumbo. Tra i sanniti ci sarà anche il totale recupero di Botticella. L'appuntamento è per domenica pomeriggio alle 14.30. La società spera anche nella presenza di sportivi calciofili considerato che il Benevento calcio sarà impegnato solo la sera alle 21 al Vigorito contro il Verona

La classifica - Unione Rugby Capitolina 22,Pesaro Rugby 18, Amatori Rugby Alghero 17, Bingo Amatori Catania 15, Ivpc Rugby Benevento, Rugby Perugia e Toscana Aeroporti Medicei 11, Primavera Rugby e Unione Rugby L'Aquila 10, Cavalieri Prato Sesto 8.

ant.mart.