L'Ivpc Benevento Rugby offre il bis: sconfitto i Medicei Ottima prestazione della compagine sannita che aggancia il quarto posto in classifica

Secondo successo consecutivo per l'Ivpc Benevento Rugby che al Pacevecchia ha sconfitto i Medicei con il punteggio di 31 a 22. Ottima la prova della compagine sannita, la quale è stata brava a imporsi con forza e convinzione senza concedere molto agli avversari. Da segnalare, nello specifico, la prova di Osvaldo Russo che è stato nominato “Man of the match”. Dopo il fischio finale il presidente Palumbo ha voluto complimentarsi vivamente con la sua squadra: “Sono contento della prestazione. Nonostante le diverse assenze i ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia, vincendo una grande partita. Dobbiamo continuare così”.

Gli ha fatto eco anche l'allenatore – giocatore Alessandro Valente: “E' stata una gara tirata fino agli ultimi venti minuti. Questo campionato è molto equilibrato sia come valori in campo che come risultati, quindi vincere è di fondamentale importanza. Oggi abbiamo gestito bene e per la prima volta non abbiamo mai perso il pallino del gioco portando a termine quanto preparato senza strafare. Ottimo il dominio in mischia. Siamo felici perché siamo riusciti a mettere in campo tutto ciò che abbiamo preparato in settimana. L'episodio eloquente è accaduto alla fine, quando all'ultimo minuto non abbiamo fatto segnare gli avversari, negandogli anche il punto di bonus. E' questo l'atteggiamento giusto che dobbiamo tenere sempre”.

Con questo successo il Benevento ottiene ben cinque punti che gli permettono di agganciare il quarto posto. Nella prossima giornata sfiderà l'Unione Rugby L'Aquila in trasferta.

Ecco il tabellino del match:

U.S. IVPC Rugby Benevento v Toscana Aeroporti I Medicei 31 – 22 (14 – 00)

Marcatori: p.t. 6’ m. Passariello tr Moncada (7-0), 16’ cp Petranzi (14-03), 30’ m Burattin tr. Petrangeli (7-10), 40’ m. Lenoci tr. Moncada (14 – 10) - s.t. 10’ cp. Moncada (17-10), 20’ m. Vallone tr. Moncada (24-10), 29’ m. Mannelli tr Petrangeli (24-17), 37’ M. Punizione (31-17), 40’ m. Elegi (24-22).

U.S. IVPC Rugby Benevento: Izzo; Corvino, Vallone, Casillo, Timossi; Moncada, Caporaso; Lenoci, Palumbo (47’ Luciani), Russo (77’ Ricco); Giangregorio P., Valente; Notariello, Passariello, Tretola (40’ Bosco). A disposizione non entrati: Marangelli, Tomaciello, Ciarla, Giangregorio L., Botticella. All.: Valente

Toscana Aeroporti I Medicei: Marucelli; Viviani (29’ D’Andrea), Elegi D., Petrangeli, Elegi N.; Falleri (69’ Bartoli), Taddei; Burattin, Mannelli, Di Donna (58’ Santi Filippo); Massimo, Biagini (52’ Ferrami); Panerai (58’ Santi Francesco), Bartolini, Chiostrini (69’ Manigrasso). A disposizione non entrati: Carvellati, Kapaj All.: Lo Valvo

Arb.: Manuel Bottino (Roma)

AA1 Culocchi (Roma), AA2 Rosamilia (Colleferro)

Cartellini: Biagini (Toscana Aeroporti I Medicei)

Note: In questa giornata piovosa, il campo del Pacevecchia ospita gli atleti dei Medicei. Una vittoria molto importante ai fini della classifica. Presenti sugli spalti circa 300 persone.

Punti Conquistati in Classifica: U.S. IVPC Rugby Benevento 5; Toscana Aeroporti I Medicei 0.

Man of the Match: Osvaldo Russo (U.S. IVPC Rugby Benevento)