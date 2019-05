Ivpc Benevento Rugby, il bilancio del presidente Palumbo Il massimo dirigente biancoceleste: "Pronti a costruire un gruppo solido dopo la retrocessione"

E’ tempo di bilanci in casa Benevento Rugby. La stagione si è conclusa con la retrocessione in serie B, ma il presidente Palumbo è pronto a gettare le basi per un nuovo percorso:

“Il declassamento di categoria è stato un duro colpo per la società dopo gli investimenti fatti. Non si pensava a un esito del genere considerata la rosa a disposizione e gli arrivi di giocatori stranieri di qualità. Purtroppo può accadere quando hai una squadra composta pressoché da ragazzi locali che giustamente hanno anche altri impegni di vita, come il lavoro e lo studio. Di conseguenza siamo costretti a partire sempre da zero inserendo altri elementi vogliosi di far parte della prima squadra. Siamo soddisfatti della categoria Juniores che ha ottenuto la permanenza nel campionato elite. Quest’anno il nostro lavoro ha goduto della preziosa collaborazione di Marco Petrone. Importante è stato il contributo del gruppo di atleti Seniores che si è fatto carico del mini rugby, attraverso il quale abbiamo accolto nuovi bambini felici di intraprendere questo sport. Per l’anno prossimo cercheremo di ricostruire la rosa della prima squadra, ma non puntiamo subito alla risalita in serie A. Dobbiamo ricostruire un gruppo spezzato, caratterizzato da atleti esperti e giovani che devono fare esperienza. Il nostro primo obiettivo sarà quello di mantenere la categoria, per poi realizzare una squadra solida capace di ottenere la promozione. In tal senso la società è aperta a tutti gli amanti del Rugby portatori di nuove idee, in modo da creare collaborazioni sempre più forti. Siamo pronti ad accogliere qualsiasi progetto che venga da fuori per lo sviluppo del Rugby Benevento. In particolare siamo desiderosi di ricostruire un gruppo femminile, un’idea ferma da tre anni ma che ci ha dato sempre grandi soddisfazioni. Desidero ringraziare tutti i tecnici, i dirigenti e gli atleti. Grande gratitudine va a tutte le persone che ci sono state vicine, come la famiglia Vigorito e il gruppo Isotech, così come tutti gli altri sponsor che ci hanno dato una mano fattiva nel corso della stagione”.