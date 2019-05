Mini Rugby, il Benevento di scena a Perugia Si prevede una bella esperienza per i giovani rugbisti

Bella esperienza per i giovani atleti dell'Ivpc Benevento Rugby. Quest'oggi è partita la spedizione che li vedrà impegnati nel torneo di Perugia, dedicato alle categorie che vanno dall'under 6 all'under 14. I giovani rugbisti sono giunti nel centro umbro con tanto entusiasmo, pronti a gareggiare per portare in alto i colori biancocelesti, anche se ovviamente l'obiettivo prinicipale sarà quello di divertirsi affrontando avversari di altre realtà. Per il sodalizio sannita è un appuntamento irrinunciabile che permetterà ai partecipanti di vivere un'ottima esperienza formativa.