Ivpc Rugby Benevento, Queirel è il nuovo allenatore Il tecnico biancoceleste ha una vasta esperienza anche internazionale

L'Ivpc Benevento Rugby ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Josè Antonio Queirel che ha sottoscritto un contratto annuale. Ad annunciarlo lo stesso sodalizio biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale:

La società IVPC RUGBY BENEVENTO comunica che in data odierna ha perfezionato l'accordo con il sig. Josè Antonio Queirel per la guida tecnica della squadra seniores fino al termine della stagione 2019/2020. Il tecnico vanta anni di esperienza sia in Italia, dove ha allenato ad Alghero e Cosenza, che esperienze in Argentina, Paraguay e Spagna. Queirel sarà in Italia nella seconda quindicina del mese di Settembre per iniziare gli allenamenti con la squadra in vista dell'inizio della stagione programmato per il 20 Ottobre 2019.

Il Presidente Rosario Palumbo e tutto il direttivo dell'IVPC RUGBY BENEVENTO augurano al tecnico i migliori auguri di una stagione ricca di soddisfazioni.

Il raduno della squadra ci sarà lunedì 26 Agosto agli ordine del direttore tecnico Alessandro Valente