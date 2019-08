Ivpc Rugby Benevento, inizia la nuova stagione Il presidente Palumbo: "Pronti a far nascere un nuovo ciclo"

E' iniziata ufficialmente la nuova stagione dell'Ivpc Benevento Rugby. I giocatori biancocelesti si sono ritrovati al Pacevecchia per mettere benzina nelle gambe in vista dell'impegnativo campionato di serie B, che comincerà tra due mesi. In questo arco di tempo, la società ha già in programma diverse amichevoli con formazioni cadette e anche superiori. Il presidente Rosario Palumbo ha tracciato delle aspettative abbastanza chiare legate al nuovo corso:

"Inizia un nuovo ciclo. Siamo stati costretti a salutare molti ragazzi che sono andati via da Benevento per motivi di studio e lavoro. Lavoreremo sodo per costruire una nuova base. Non sarà affatto semplice, questo lo sappiamo, ma proseguiremo nella tradizione del Benevento Rugby che prevede la costante crescita di elementi locali. Nel prossimo campionato mi aspetto un piazzamento tranquillo, in vista poi di annate in cui dovremo essere protagonisti. Nella passata stagione abbiamo letteralmente buttato la serie A: è un errore che non deve ripetersi. La squadra è carica, siamo fiduciosi in vista del futuro".

Ha appeso gli scarpini al chiodo, ma il suo nome resta legato in maniera indissolubile al Benevento Rugby. Alessandro Valente è pronto a ricoprire i nuovi incarichi di direttore tecnico e allenatore dell'under 18: "Sono pronto a svolgere al meglio questi impegni. Sono sincero, a distanza di pochi mesi mi manca molto il campo, ma il mio fisico sicuramente mi sta ringraziando per avergli evitato la preparazione estiva. Purtroppo siamo costretti a creare un nuovo ciclo, viste le numerose partenze degli ultimi anni. Si sta creando una buona base e sono certo che farà bene nel prossimo campionato di serie B".