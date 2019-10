IVPC Rugby Benevento, il 20 ottobre esordio casalingo Squadra giovane quella sannita, al PAcevecchia sarà di scena contro il Rugby Roma Olimpic Club

Pronti a partire. Il 20 ottobre è sempre più vicino. La serie B 2019-2020 si annuncia interessante e avvincente. Dodici le squadre ai nastri di partenza del girone sud. Club blasonati. Ambiziosi. Atleti di categoria superiore. Giovani in rampa di lancio e soprattutto stadi che hanno fatto la storia della palla ovale dell'Italia meridionale.

Da Roma a Catania passando per Napoli e Benevento fino ad arrivare a Ragusa, trasferta più lunga di una stagione massacrante. Tanti i km da percorrere. I viaggi notturni da affrontare. Le levatacce mattutine per rincorrere il sogno promozione o lottare per una sofferta ma preziosa salvezza.

Ogni domenica nuovi avversari. Battaglie da affrontare a testa alta per rincorrere i propri obiettivi. L'IVPC Rugby Benevento per blasone e mentalità è una delle squadre più quotate. Ma la società sannita si appresta a vivere un campionato di transizione. Poca pressione. Il progetto è legato soprattutto ai più giovani. Adesso tocca a loro.

I grandi vecchi della palla ovale sannita hanno lasciato l'attività agonistica. La squadra sarà guidata in campo e non solo dalla personalità e dalla grinta del “leone” Mirko Passariello, dallo scorso anno anche capitano. Con lui l'ex capitano di mille battaglie Marco Petrone, il giovane ma ormai esperto Mario Casillo e tanti altri che dovranno insegnare ai giovani i trucchi della categoria e soprattutto qual è la strada giusta da seguire.

L'esordio è fissato al Pacevecchia, e questo è certamente un vantaggio, contro il Rugby Roma Olimpic Club 1930. In queste tre settimane che mancano all'inizio del campionato bisognerà lavorare duro per arrivare in forma al fischio d'inizio di una stagione difficile ma che può regalare tante sorprese.