Italia Seven, in Spagna brilla il sannita D'Onofrio Il talento scuola IVPC Rugby Benevento conclude con cinque mete, decima piazza per gli azzurri

Non è bastato un grande Giovanni D'Onofrio all'Italia Seven per concludere tra le prime otto nel torneo di Elche ad Alicante in Spagna. L'ottima prova del talento scuola IVPC Rugby Benevento che attualmente veste la maglia delle Fiamme Oro del DS fa ben sperare in ottica futura.

L'ala sannita si è subito imposto anche nella specialità del seven e sarà una pedina molto preziosa in ottica futura per il selezionatore Andy Vilk. Gli azzurri, nella prima giornata della manifestazione, avevano subito due pesanti sconfitte con la Germania (22-7) e con la Francia (45-7). Proprio nel match contro i tedeschi l'unica marcatura azzurra porta la firma del campione sannita che poi si è ripetuto con due mete nella vittoriosa sfida (29-24) contro i Cachorros.

Il terzo posto nel girone ha costretto gli azzurri a disputare le sfide per ottenere un piazzamento dal nono posto in poi. D'Onofrio e compagni nella seconda giornata hanno affrontato e battuto il Portogallo per 21 a 17 con il sannita autore ancora una volta di due mete.

Nella finale valida per il nono posto la squadra di Andy Vilk si è fermata al cospetto della Russia che si è imposta per 21 a 14. Dunque decimo posto per gli azzurri tra cui è salito agli onori della cronica il solito D'Onofrio che concluso con cinque mete realizzate.

Toneo 7s di Elche

Questi i risultati degli Azzurri nel girone di qualificazione:

Selezione Italiana Seven v Germania 7-22

Selezione Italiana Seven v Francia 7-45

Selezione Italiana Seven v Cachorros 7s 29-24



Questi i risultati degli Azzurri nel tabellone che assegnava i piazzamenti dal nono al dodicesimo posto:

Semifinale nono posto: Selezione Italiana Seven v Portogallo 21-17

Finale nono posto :Selezione Italiana Seven v Russia 14-21