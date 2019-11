IVPC Rugby Benevento, importante riconoscimento per Palumbo Lunedì al presidente verrà assegnata la "Stella di Bronzo al Merito Sportivo"

E' tempo di riconoscimenti in casa IVPC Rugby Benevento. Questa volta il Coni ha deciso di premiare Rosario Palumbo, presidente di lungo corso e vero punto di riferimento della palla ovale sannita. La notizia era stata ufficializzata già la scorsa estate quando il Coni, dopo tutte le verifiche del caso, aveva annunciato i premiati della Festa delle Stelle 2019 che si terrà lunedì 18 novembre presso l'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato.

Per Palumbo arriva la “Stella di Bronzo al Merito Sportivo” per aver contribuito a diffondere e onorare lo sport nel paese. Un riconoscimento che arriva dopo dieci anni di presidenza e tanti importanti risultati ottenuti. Promozioni dalla C alla A con il successo nel doppio confronto con il Roccia Rubano nel 2016 in uno spareggio promozione che è passato alla storia dello sport sannita. “E' certamente quello il ricordo più bello. Quel giorno il Pacevecchia era un catino bollente. Riuscimmo nell'impresa di portare tante persone a vedere una partita di rugby dopo molto anni e i ragazzi fecero l'impresa”.

Battere una squadra veneta non è mai semplice ma quel Benevento aveva qualcosa in più. “Quella vittoria è stata ottenuta grazie all'impegno e al talento di ragazzi che hanno dato tanto a questa maglia. Molti di loro erano nel settore giovanile quando nel 2005 ho cominciato a fare il dirigente, poi me li sono ritrovati in prima squadra e abbiamo condiviso la gloria di quel successo”.

Sono tanti però i momenti belli della presidenza di Rosario Palumbo. “Non posso non ricordare gli esordi e le tante presenze nella Nazionale maggiore di gente del calibro di D'Apice, Furno e Canna. E anche ragazzi come Fragnito, Cioffi, D'Onofrio, capaci di giocare a grandi livello nelle selezioni giovanili”.

Successi che hanno permesso al Rugby Benevento di diventare ancora più popolare. “La storia di questa società ha da tempo oltrepassato i confini campani. Siamo conosciuti e apprezzati in tutta Italia e anche all'estero”.

Palumbo vuole condividere questo premio con la sua gente, quella della palla ovale. “Lunedì spero di vedere tante persone alla premiazione. Questo riconoscimento è arrivato per merito di tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con il Rugby Benevento. Dai giocatori ai dirigenti, passando per i consiglieri e gli atleti fino ad arrivare a tutti i genitori e i volontari che ancora oggi ci aiutano. Fondamentali anche gli sponsor che ci hanno permesso di fare attività e che mi hanno consentito di essere un presidente di lungo corso. Un ringraziamento particolare va fatto all'amico Oreste Vigorito, presidente onorario della società, che con le sue aziende ci sostiene da molti anni. Ringrazio anche l'Avvocato Mario Collarile (Delegato Provinciale del Coni ndr) per avermi proposto per questo riconoscimento e per essere stato sempre presente in questi dieci anni di presidenza”.

Palumbo però non si ferma e guarda al futuro senza smettere di sognare. “Mi piacerebbe vedere la squadra nuovamente in serie A tra qualche anno e magari avere il Pacevecchia pieno per una partita che possa valere la promozione. Attualmente è un sogno molto complicato da realizzare, ma da presidente di questa società, che in questi anni è diventata parte integrante della mia vita e mi ha fatto crescere tanto, ho imparato che con i colori biancocelesti, l'orgoglio e la competenza del popolo della palla ovale sannita, tutto è possibile”.