IVPC Rugby Benevento, difficile trasferta ad Avezzano Fischio d'inizio alle 14:30 i terra abruzzese, biancocelesti in emergenza

L'IVPC Rugby Benevento è atteso da una trasferta difficilissima sul campo dell'Avezzano. Match proibitivo sulla carta con gli abruzzesi nettamente favoriti. La squadra di Franco Salierno è in grossa emergenza. Ancora out per infortunio i vari Caporaso e Fragnito, tra i trequarti il tecnico napoletano dovrà lanciare nella mischia uomini con poca esperienza. Out anche Osvaldo Russo, diventato papà in settimana.

L'Avezzano, squadra costruita per occupare le prime posizioni in classifica, ha fatto una grande campagna acquisti tesserando diversi giocatori che hanno vestito la gloriosa maglia de L'Aquila. Gli abruzzesi hanno fino ad ora vinto due partite in campionato proprio come i sanniti ma hanno perso in casa, a tavolino, contro il Cus Catania. Una leggerezza della società che ha mandato in campo Rettagliata, fermato nel dicembre 2018 per un trauma cranico, senza il certificato che attestava la risoluzione del problema. Oltre al danno della partita persa, è arrivata anche la penalizzazione di quattro punti e cento euro di multa. Ecco perché Avezzano in classifica è dietro ai sanniti e domani alle 14:30 allo Stadio del Rugby di Avezzano giocherà anche con l'obiettivo di operare il sorpasso nella graduatoria generale.