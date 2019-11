Challenge Cup, le Zebre di Canna sfidano lo Stade Francais L'apertura scuola IVPC Rugby Benevento giocherà fin dal primo minuto

Dopo la trasferta di Bristol la franchigia delle Zebre tornerà in campo per il 2° turno di Challenge Cup. L'appuntamento è per sabato 23 novembre allo Stadio Lanfranchi contro lo Stade Francais. Entrambe reduci da una sconfitta vanno a caccia del riscatto.

Il tecnico delle Zebre Bradley ha comunicato la formazione che scenderà in campo dopo la sessione di rifinitura. Titolare nel ruolo di apertura il sannita scuola IVPC Rugby Benevento Carlo Canna che raccoglierà la sua ottantaquattresima presenza con la squadra. La partita sarà diretta da una terna tutta inglese con Craig Maxwell-Keys nel ruolo di primo fischietto e Andrew Jackson e Neil Chivers come assistenti.

La formazione dello Zebre Rugby Club che sabato 23 novembre alle ore 16:00 scenderà in campo contro i Francesi dello Stade Français allo Stadio Lanfranchi di Parma nel 2° turno dell’European Rugby Challenge Cup:

15 Edoardo Padovani* (75)

14 James Elliott (25)

13 Giulio Bisegni (89) (Cap)

12 Tommaso Boni* (78)

11 Charlie Walker (5)

10 Carlo Canna (83)

9 Joshua Renton (22)

8 David Sisi (46)

7 Giovanni Licata* (29)

6 Maxime Mbandà* (43)

5 Ian Nagle (4)

4 Mick Kearney (5)

3 Giosuè Zilocchi* (22)

2 Oliviero Fabiani (110)

1 Andrea Lovotti* (87)

A disposizione:

16 Luca Bigi (2)

17 Danilo Fischetti* (10)

18 Eduardo Bello (33)

19 Leonard Krumov* (37)

20 Renato Giammarioli* (36)

21 Guglielmo Palazzani (129)

22 Michelangelo Biondelli* (4)

23 Pierre Bruno (6)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Mattia Bellini, Francois Brummer, Tommaso Castello, Massimo Ceciliani*, Gabriele Di Giulio*, Jimmy Tuivaiti

Squalificato: Johan Meyer, Apisai Tauyavuca

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Stade Français: 15. Kylan Hamdaoui, 14. Sefa Naivalu, 13. Gael Fickou, 12. Jonathan Danty, 11. Lester Etien, 10. Nicolas Sanchez, 9. Arthur Coville, 8. Loic Godener, 7. Sekou Macalou, 6. Ryan Chapuis, 5. Yoann Maestri (Cap), 4. Mathieu De Giovanni, 3. Paul Alo Emile, 2. Sione Angaaelangi, 1. Sami Mavinga; All. Julien Arias e Laurent Sempéré

A disposizione: 16. Pierre Jutge, 17. Giorgi Melikidze, 18. Luke Tagi, 19. Pierre-Henri Azagoh, 20. Hugh Pyle, 21. James Hall, 22. Joris Segonds, 23. Lionel Mapoe

Arbitro: Craig Maxwell Keys (Rugby Football Union)

Assistenti: Andrew Jackson (Rugby Football Union) e Neil Chivers (Rugby Football Union)