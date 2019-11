IVPC Rugby Benevento, trasferta romana in piena emergenza Continuano le defezioni importanti in casa biancoceleste

L’emergenza continua. L’infermeria fa registrare il tutto esaurito. In casa IVPC Rugby Benevento i problemi fisici non finiscono mai. Stagione sfortunata fino ad ora dal punto di vista atletico per la squadra di Franco Salierno. Il bravo tecnico partenopeo si ritroverà nuovamente a fare la conta prima di scegliere la squadra che scenderà in campo domani pomeriggio alle 14:30 contro il Rugby Roma.

Seconda trasferta nella capitale, seconda consecutiva lontano dal fortino del Pacevecchia dove la squadra ha dimostrato di esprimersi diversamente. Alle defezioni di lungo corso di Caporaso e Fragnito si è aggiunta anche quella di Mario Casillo, per lui un problemi fisico che andrà valutato al meglio ma che rischia di farlo restare fermo ai box per qualche tempo.

Un’altra brutta tegola per Salierno e il suo staff visto che Casillo, oltre ad essere uno dei più esperti, era una pedina che poteva ricoprire diversi ruoli. Ma i guai, che in questa stagione non bussano mai da soli al portone biancoceleste, non fermano la voglia di stupire del gruppo sannita. Ad Avezzano, nonostante la sconfitta, è arrivata una buona prestazione nonostante i tanti giovani e qualche esordiente schierato fin dai primi minuti. E' da quanto visto in terra abruzzese che bisogna ripartire. Se a Roma verrà proposta lo stesso tipo di prestazione potrebbe esserci qualche possibilità di portare a casa punti per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza.