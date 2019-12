Furno nel XV ideale della Nazionale italiana Onrugby.it premia il sannita inserito tra i migliori giocatori di questo decennio in azzurro

Un gioco divertente che regala un'altra bella soddisfazione al Sannio della palla ovale. La redazione del sito specializzato onrugby.it, si è divertita a stilare il migliore XV della Nazionale azzurra dell'ultimo decennio. Tra i prescelti c'è anche un giocatore nato e cresciuto nel Rugby Benevento, si tratta della seconda linea Joshua Furno che vanta 36 presenze in azzurro e tante prestazioni di livello tra cui spunta anche una meta decisiva contro la Scozia il 1° marzo 2015 a Murrayfiel. Furno è stato per anni un perno della Nazionale partecipando anche alla Rugby World Cup del 2015 in Inghilterra.

Ma ecco il XV scelto dai vari esperti di onrugby.it: Masi, Sarto, Campagnaro, Sgarbi, Venditti, Allan, Gori, Parisse, Favaro, Zanni, Furno, Geldenhuys, Castrogiovanni, Ghiraldini, Lo Cicero.

Una squadra di tutto rispetto con una prima linea fortissima composta da tre grandi della palle ovale italiana. Insomma una bella soddisfazione per il gigante sannita che, dopo aver lasciato l'Europa per andare prima in Nuova Zelanda e poi a San Diego, non ha più indossato la maglia azzurra.