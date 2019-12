Canna titolare nel derby tra Benetton e le sue Zebre Fischio d'inizio sabato alle 14:30 allo Stadio Monigo

La prima sfida è andata alla Benetton con le Zebre che adesso cercano vendetta lontano dalle mura amiche. Al Monigo di Treviso, fischio d'inizio sabato alle 14:30, andrà in scena il secondo derby tricolore nel Guinness Pro 14. In campo anche il sannita Carlo Canna, confermato nel ruolo di mediano d'apertura dal tecnico Bradley.

Il tournover sarà grande protagonista di questa sfida con quattro cambi tra le fila della franchigia multicolor e sei in quella biancoverde. Il match sarà l'occasione anche per tutti gli azzurri di mettersi in mostra in vista delle convocazioni per il raduno a Calvisano del 6 gennaio che saranno rese note lunedì 30.

Queste le formazioni domani in campo, con direzione di gara affidata al bresciano Andrea Piardi:

Treviso, Stadio Comunale “Monigo” – sabato 28 dicembre, ore 14.00

Guinness PRO14, IX giornata

Benetton Rugby v Zebre RC

Benetton Rugby: Hayward; Tavuyara, Brex, Morisi, Ioane; McKinley, Duvenage (cap); Steyn, Pettinelli, Lazzaroni; Ruzza, Herbst; Riccioni, Faiva, Zani

a disposizione: Makelara, Quaglio, Traore, Snyman, Negri, Barbini, Tebaldi, Allan. All. Crowley

Zebre RC: Padovani; Balekana, Bisegni (cap), Boni, Elliott; Canna, Violi; Licata, Meyer, Mbandà; Kearney, Sisi; Bello, Manfredi, Fischetti

a disposizione: Fabiani, Lovotti, Tarus, Nagle, Tuivaiti, Renton, Laloifi, Walker. All. Bradley

arb. Piardi (Italia/BS)