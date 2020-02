Italrugby, Cioffi e D'Onofrio nella Nazionale seven Azzurri in Sudamerica per le World Rugby Sevens Challenger

Ci sono anche i sanniti Massimo Cioffi e Giovanni D'Onofrio, giocatori rispettivamente di Rovigo e Fiamme Oro, nella lista dei convocati diramata dal responsabile tecnico della Nazionale Italiana 7s maschile. Gli azzurri prenderanno parte ai due World Rugby Sevens Challenger del 15-16 febbraio in Cile e del 22-23 febbraio in Uruguay. Oggi la squadra è partita per il Sudamerica dove nella tappa inaugurale di Vina del Mar del 15-16 febbraio affronterà Germania, Uganda e Paraguay nella Pool C. Al termine delle due tappe in Cile e Uruguay le squadre classificate tra le prime otto si qualificheranno per il torneo di play-off in del 3-5 aprile a Hong Kong che metterà in palio, per la vincente, un posto nelle HSBC World Rugby Sevens Series della stagione 2020/21.

Questi gli Azzurri convocati a Andy Vilk:

Francesco BONAVOLONTA’ (Valorugby Emilia)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Lyons)

Massimo CIOFFI (Femi-CZ Rovigo)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro Rugby)

Rocco DEL BONO (Toscana Aeroporti I Medicei)

Daniele DI GIULIO (HBS Colorno)

Niccolò FADALTI (Argos Petrarca Padova)

Federico GUBANA (Mogliano Rugby 1969)

Tommaso JANNELLI (Rugby Parabiago)

Jona MOTTA (ASR Milano)

Andrea PRATICHETTI (Mogliano Rugby, 4 caps)

Gianmarco VIAN (Femi-CZ Rovigo)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (IM Exchange Viadana)