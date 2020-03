La Fir fa "amarcord" con Italia-Nuova Zelanda del 2009 Bella iniziativa dell'ufficio comunicazione della Federazione per tenere viva l'attenzione

La Federazione Italiana Rugby offre alla propria community digitale una rassegna di alcune indimenticabili sfide che hanno visto protagoniste le Nazionali azzurre. Da sabato 28 marzo alle ore 15 e per tutti i weekend a venire, per mantenere viva l’attenzione del pubblico anche durante l’assenza di attività agonistica, la pagina Facebook e il canale Youtube della FIR manderanno in onda, in forma totalmente gratuita, una serie di incontri storici di Italrugby e Italdonne.

Si comincia con una delle gare simbolo del terzo millennio, Italia v Nuova Zelanda del 2009 al “Meazza” di Milano, la partita che ha registrato la maggior affluenza allo stadio e la maggior audience mai fatta registrare per una data di rugby nel nostro Paese.

Gli Azzurri, allora allenati dal sudafricano Nick Mallett, vennero sconfitti per 6-20 dai leader del ranking internazionale, ma la sfida di San Siro resta viva nel ricordo degli appassionati in particolare per i dieci minuti finali che videro il pacchetto di mischia timonato da capitan Parisse tenere a lungo sotto pressione la mischia tuttonera.

Prima di ogni messa in onda, in video-conferenza dai propri domicili, a presentare le partite ripercorrendo episodi, aneddoti e sensazioni saranno alcuni dei protagonisti di quegli stessi, storici appuntamenti: per Italia v Nuova Zelanda di sabato 28 marzo, ad introdurre il relive del test-match di San Siro, il tallonatore Leonardo Ghiraldini, il pilone Totò Perugini e Antonio Raimondi, una delle voci simbolo del rugby italiano.