20 anni di Sei Nazioni, due sanniti in corsa per il XV ideale Canna e Perugini eleggibili per la formazione dell'anniversario

Venti anni di Sei Nazioni colorato d’azzurro. Il 5 febbraio del 2000 la Nazionale esordiva al Flaminio di Roma con una splendida vittoria contro la Scozia. Tanti i momenti da ricordare col sorriso, purtroppo negli ultimi anni le gioie sono state pochissimo, ma l’Italia ha regalato un qualcosa in più al torneo ospitato in un città magica come Roma che viene spesso presa d’assalto dai tifosi stranieri che colgono l’occasione per fare qualche giorno di vacanza e vedere la propria Nazionale.

La Federugby per festeggiare l’anniversario ha lanciato una simpatica iniziativa mirata a trovare il XV ideale azzurro nel Sei Nazioni. In lizza ci sono due sanniti: si tratta del pilone Salvatore detto Totò Perugini, grande protagonista nel primo decennio del secolo con la maglia azzurra, e Carlo Canna, talento scuola Rugby Benevento che fino allo scorso anno ha giocato con la maglia numero 10 e nell’ultimo torneo è stato lanciato nel ruolo di centro.

Per scegliere il XV ideale basta andare sul sito ufficiale della Federazione o scaricare l’App e votare. Quanti saranno i sanniti nel XV ideale? Perugini potrebbe occupare un posto in prima linea, mentre è quasi impossibile per Canna vincere la corsa verso la maglia numero dieci dove il grande favorito è Diego Dominguez, la migliore apertura della storia della nostra Nazionale.

Questa la lista completa dei candidati:

Pilone sinistro

Andrea Lo Cicero

Massimo Cuttitta

Salvatore Perugini

Andrea Lovotti

Giampiero De Carli

Tallonatore

Fabio Ongaro

Leonardo Ghiraldini

Luca Bigi

Carlo Festuccia

Alessandro Moscardi

Pilone Destro

Martin Castrogiovanni

Lorenzo Cittadini

Carlos Nieto

Simone Ferrari

Franco Properzi

Seconde linee

Marco Bortolami

Carlo Checchinato

Santiago Dellapè

Carlo Del Fava

Quintin Geldenhuys

Flanker

Mauro Bergamasco

Simone Favaro

Aaron Persico

Alessandro Zanni

Francesco Minto

N.8

Sergio Parisse

Andrea De Rossi

Josh Sole

Abraham Steyn

Matthew Phillips

Mediani di mischia

Alessandro Troncon

Simon Picone

Tito Tebaldi

Edoardo Gori

Paul Griffen

Mediani d’apertura

Ramiro Pez

Diego Dominguez

Carlo Canna

Luciano Orquera

Tommaso Allan

Centri

Gonzalo Garcia

Luca Morisi

Mirco Bergamasco

Michele Campagnaro

Gonzalo Canale

Ali

Kaine Robertson

Tommaso Benvenuti

Matteo Minozzi

Paolo Vaccari

Giovanbattista Venditti

Estremi

Andrea Masi

David Bortolussi

Luke McLean

Jayden Hayward

Andrea Marcato