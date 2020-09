Dragoni Sanniti, ricominciati gli allenamenti La squadra si è radunata al campo comunale di Calvi

Dopo una lunga attesa sono ricominciati gli allenamenti in casa Dragoni Sanniti. Gli atleti della seniores e dell’under 18 sono tornati in campo al comunale di Calvi. La società sportiva, per ripartire in piena sicurezza, ha atteso le indicazioni della Federazione italiana rugby che il 15 settembre ha pubblicato il protocollo per l’organizzazione degli allenamenti e fissato le regole da seguire anche all’esterno del rettangolo di gioco e al termine dell’attività fisica.

Nel rispetto delle norme, ad esempio, all'ingresso della struttura sarà misurata la temperatura a ogni atleta, allenatore e dirigente attraverso un termoscanner, e in caso di rilevazioni superiori a 37,5 gradi sarà vietato l'accesso all’impianto.

La Fir ha stabilito l'inizio dell'attività agonistica per la serie C il 15 novembre: in Campania si partirà con un campionato diviso in Girone 1 e Girone 2 con gare di andata e ritorno, e al termine della prima fase una sola squadra accederà agli spareggi incrociando le migliori di Puglia e Sicilia; ma disputerà i playoff anche la seconda classificata del Comitato regionale che può contare sul maggior numero di squadre partecipanti.

Per quanto riguarda invece l’under 18 non è stata ancora indicata una data per l’inizio del campionato; il lavoro con il minirugby invece inizierà in concomitanza con la ripartenza delle lezioni, e prima del ritorno in campo sarà convocata una riunione con i genitori per illustrare le modalità di svolgimento delle attività e le norme da seguire in ossequio al protocollo Fir. La società, a prescindere dalla ripartenza dell’attività agonistica, intende continuare a svolgere un ruolo di riferimento per la comunità, non solo da un punto di vista prettamente sportivo.