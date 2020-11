Le Zebre sfidano il Connacht, titolare il sannita D'Onofrio Bradley punta sul talento scuola IVPC Rugby Benevento per sopperire alle assenze dei nazionali

Le Zebre sono pronte a tornare in campo domenica pomeriggio alle 15:30 allo Stadio Lanfranchi di Parma contro il Connacht. Il settimo turno del Guinness Pro 14 rivedrà in campo dal primo minuto l’ala sannita Giovanni D’Onofrio.

Dopo due buoni match ritornerà in campo con la maglia numero quattordici. Coach Bradley sembra avere grande fiducia del talento scuola IVPC Rugby Benevento, in un momento in cui la franchigia multicolor deve rinunciare a tanti nazionali impegnati nell’Autumn Nations Cup.

La formazione dello Zebre Rugby Club:

15. Junior Laloifi (14)

14. Giovanni D’Onofrio* (6)

13. Giulio Bisegni (103) (Cap)

12. Tommaso Boni* (90)

11. Gabriele Di Giulio* (39)

10. Antonio Rizzi* (8)

9. Joshua Renton (35)

8. David Sisi (55)

7. Renato Giammarioli* (45)

6. Lorenzo Masselli* (11)

5. Mick Kearney (19)

4. Leonard Krumov* (49)

3. Eduardo Bello (49)

2. Marco Manfredi (16)

1.Andrea Lovotti* (98)

A disposizione:

16. Oliviero Fabiani (122)

17. Riccardo Brugnara (3) permit player del Rugby Calvisano

18. Alexandru Tarus (12)

19. Matteo Nocera* (5)

20. Massimo Ceciliani* (31)

21. Nicolò Casilio* (8)

22. Paolo Pescetto (3)

23. Michelangelo Biondelli* (15)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Iacopo Bianchi*, Pierre Bruno, Paolo Buonfiglio*, Tommaso Castello, Ian Nagle, Samuele Ortis*, Giovanni Licata*, Jimmy Tuivaiti

Convocati con la Nazionale: Luca Bigi, Mattia Bellini, Carlo Canna, Danilo Fischetti*, Maxime Mbandà*, Johan Meyer, Federico Mori* (permit player), Guglielmo Palazzani, Daniele Rimpelli*, Cristian Stoian* (permit player), Jacopo Trulla* (permit player), Marcello Violi*, Giosuè Zilocchi*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Connacht Rugby: 15. John Porch, 14. Sammy Arnold, 13. Tom Farrell, 12. Tom Daly, 11. Alex Wootton, 10. Jack Carty, 9. Colm Reilly, 8. Jarrad Butler (Cap), 7. Sean Masterson, 6. Sean O’Brien, 5. Gavin Thornbury, 4. Eoghan Masterson, 3. Jack Aungier, 2. Shane Delahunt, 1. Denis Buckley; All. Andy Friend

A disposizione: 16. Jonny Murphy, 17. Paddy McAllister, 18. Dominic Robertson-McCoy, 19. Ultan Dillane, 20. Abraham Papali’I, 21. Stephen Kerins, 22. Conor Fitzgerald, 23. Peter Sullivan

Arbitro: Dan Jones (Welsh Rugby Union)

Assistenti: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby) e Matteo Liperini (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Pennè (Federazione Italiana Rugby)