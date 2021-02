Italrugby, con l'Irlanda Canna titolare Sabato il sannita taglierà il traguardo delle 50 presenze in azzurro

Battere l’Irlanda è il sogno degli azzurri, ma non sarà per nulla facile. Il favore del pronostico è tutto dalla parte dei verdi e gli uomini di Smith lo sanno bene. Servirà un mezzo miracolo sportivo e per inseguirlo il tecnico azzurro ha scelto il suo XV di cui fa parte anche il sannita Carlo Canna. Il campione scuola IVPC Rugby Benevento, in forza alla franchigia delle Zebre, giocherà come centro affianco a Juan Ignacio Brex per la seconda volta consecutiva.

Questa partita per Canna sarà speciale perché raggiungerà anche le 50 presenze con la maglia della Nazionale maggiore. “Abbiamo lavorato molto su noi stessi focalizzandoci sul nostro piano di gioco” ha spiegato Smith. “Contro l’Irlanda puntiamo a mostrare lo stesso atteggiamento mostrato nell’ultimo match con l’obiettivo di fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita”. Il calcio d’inizio del match è previsto alle 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse, nella giornata di sabato 27 febbraio.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)*

14 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 10 caps)*

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 2 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 49 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 3 caps)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

8 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 4 caps)*

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 11 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 30 caps)

5 David SISI (Zebre Rugby Club, 13 caps)

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 13 caps)*

3 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 34 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 44 caps)*

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 4 caps)*

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*

18 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 10 caps)*

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 26 caps)*

21 Callum BRALEY (Benetton Rugby, 9 caps)

22 Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 6 caps)*

23 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

*membro accademia FIR Ivan Francescato