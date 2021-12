IVPC Rugby Benevento, Palumbo: "Giusto fermare i campionati" "La Fir ha fatto la scelta migliore, non possiamo rischiare. Avremo il tempo per recuperare".

La Federazione Italiana Rugby ha deciso di fermarsi. Stop di un mese per tutte le attività agonistiche ad esclusione del Top 10 e della Coppa Italia. Decisione che era nell’aria da qualche giorno dopo il notevole incremento dei casi di contagio. Meglio fermarsi e attendere tempi migliori. Decisione che trova d’accordo il presidente dell’IVPC Rugby Benevento Rosario Palumbo. “La decisione di fermare i campionati nel mese di gennaio è giustissima. Siamo dilettanti, non possiamo rischiare. La Federazione ha dimostrato di avere il polso della situazione nel prendere nei tempi adeguati questa decisione. Le società avranno tutto il tempo per programmare la ripresa in sicurezza ed evitare i rischi di contagio. Colgo l’occasione per fare i complimenti ai miei ragazzi che in questo 2021 sono stati attentissimi nel rispetto dei protocolli”.

Palumbo parla anche dei possibili recuperi dei match che non si disputeranno a gennaio. “Il tempo per giocare le partite che salteranno c’è. Ci sono le finestre del Sei Nazioni che possono essere utilizzate e poi nel mese di giugno ci sono ancora le condizioni per giocare. Terminare i campionati sarà importantissimo. In primavera la situazione dei contagi dovrebbe essere migliore”.

Il 2021 dell’IVPC Rugby Benevento non è stato per nulla facile ma si chiude in maniera positiva. “Abbiamo ripreso tutte le attività, anche quelle giovanili, questo è stato un successo dopo diciotto mesi molto difficili. Possiamo essere soddisfatti e pensare al prossimo anno dove dovremo fare di più sperando che l’emergenza sanitaria possa essere gestita sempre meglio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci danno una mano e fare gli auguri per un grande 2022 a tutti gli atleti e agli sportivi sanniti”.