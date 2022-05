IVPC Rugby Benevento ko contro il Frascati Sanniti in gara per un tempo, poi il solito calo ha lasciato via libera alla compagine sopite.

All’IVPC Rugby Benevento sono mancate le energie nella seconda parte di gara per battere il Frascati. Allo Stadio Dell’Oste i laziali si sono imposti per 33-30 dopo che i sanniti avevano iniziato benissimo la sfida. In apertura è stato il “leone” Passariello il primo a realizzare una meta per il 5-0. Il Benevento ha trovato trame interessanti concedendo la momentanea meta del pareggio e poi andando a segno prima con Inglese, dopo una touche vinta, e poi con D’Addario per il 15-5. Il piazzato di Fragnito ha fatto registrare il massimo vantaggio sul 18-3, ma a poco dall’intervallo gli ospiti hanno accorciato le distanze: 18-12.

Nella ripresa la musica è cambiata. Frascati ha fatto valere la sua fisicità. Ha sfruttato il fiato corto dei padroni di casa che, dopo aver subito la meta in avvio, avevano risposto ancora con l’indomabile Passariello. Dopo l’ora di gioco però la luce si è spenta come troppo spesso accade. Sarebbero servite energie nuove.

A quel punto i laziali sono passati ancora per due volte prima e dopo il giallo ai danni di un ingenuo Tenga fino al 33-23. Con l’ultimo possesso l’IVPC Rugby Benevento ha accorciato le distanze portando a casa due punti utili per la classifica con la meta di Casillo, trasformata da Fragnito, che ha fissato il punteggio sul 33-30 per la compagine ospite.