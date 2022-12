IVPC Rugby Benevento, un compleanno tutto d'oro Lunedì è arrivata la Stella al Merito Sportivo, oggi si spengono le 56 candeline.

Il 3 dicembre 1966 iniziava la grande storia della società biancoceleste. L’IVPC Rugby Benevento vanta un palmares importante con Scudetti giovanili, partecipazione ai massimi campionati italiani e soprattutto tanti atleti dati alle varie Nazionali.

Parliamo di una storia fatta di sacrifici, di passione e sogni sempre rincorsi e spesso realizzati. Imprese epiche raccontate ancora oggi dai grandi saggi della società. Quello che ha sede a Pacevecchia è un club che è sempre stato una grande risorsa per la città di Benevento e per l'intero Sannio. I rugbisti non si sono mai tirati indietro nemmeno quando c'era da spalare fango e aiutare i più bisognosi come accaduto nel 2015 in occasione dell'alluvione o in tante altre occasioni. Spesso gli aiuti silenziosi passano in secondo piano ma fanno la differenza.

Lo Stadio Dell'Oste è da sempre punto di ritrovo dove in molto hanno trovato occasione di riscatto perché il rugby, non va dimenticato, non è solo una passione ma uno stile vita. Quella iniziata il 3 dicembre 1966 è una storia che prosegue anche con risultati sportivi tra alti e bassi, ma sempre con l'orgoglio di appartenere ad una società da difendere e rispettare. Nel 2022 il cinquantaseiesimo compleanno è tutto d’oro visto che lunedì, il Coni di Benevento, ha consegnato al club guidato da Rosario Palumbo l’ambita Stella d’Oro al Merito Sportivo, l’ennesimo riconoscimento per chi ha scritto pagine di storia dello sport campano.