IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste finale entusiasmante e Frascati ko Caporaso punisce gli ospiti con un piazzato vincente, vittoria sofferta ma meritata.

Sofferta, a lungo inseguita, ma soprattutto meritata. La vittoria scacciacrisi è arrivata. L’IVPC Rugby Benevento ha chiuso il 2022 tirando un grosso sospiro di sollievo. Il 23-22 con cui i biancocelesti hanno superato il Frascati è figlio di un grande cuore messo in campo nel finale.

Il match è stato agonisticamente esaltante. Un lungo batti e ribatti. Una serie di sorpassi nel punteggio che hanno reso caldissimo il Dell’Oste. Gli errori di entrambe le squadre hanno sempre tenuto aperta la porta del sorpasso ai rivali. Una meta per parte nel primo tempo, di Cioffi quella sannita, con Frascati che chiude avanti 14-13 grazie a tre piazzati.

Nella ripresa gli ospiti allungano dalla piazzola ma l’IVPC Rugby Benevento reagisce prontamente. Lunga e faticosa la meta di punizione che consente il sorpasso sul 20-17. Devastante l’ingenuità di Passariello che con una reazione si fa espellere dal direttore di gara. La squadra senza il suo capitano soffre inizialmente. Concede la meta dell’ennesimo controsorpasso al Frascati che sente odore di clamoroso colpaccio esterno. Ma nel finale il Dell’Oste si infiamma.

L’ingresso di Mario Caporaso aveva già dato imprevedibilità e proprio sul suo piede capita la palla della vittoria. Il piazzato della speranza va a segno. Il ruggito del Dell’Oste non era mai stato così forte post pandemia. Il vantaggio però non è definitivo. Il 23-22 è messo a rischio da un fischio favorevole al Frascati che proprio allo scadere prova il colpo gobbo dalla piazzola da distanza siderale. Il tentativo però è corto. Il fischio finale è una liberazione per il popolo biancoceleste. La vittoria, se pur brutta e sporca, può cambiare la stagione, dare maggiore convinzione e soprattutto permette di accorciare in classifica da Capitolina e Paganica, mentre Catania e Olimpic Roma, per il momento, sono ancora molto lontane.