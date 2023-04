Italrugby Seven: il sannita Cioffi convocato per la trasferta in Sudafrica Mazzantini: "Sarà un periodo intenso e formativo sia dal punto di vista umano che tecnico".

Riparte l’attività della Nazionale Seven italiana guidata da Matteo Mazzantini. La squadra è pronta a fare sul serio con un impegno probante come la trasferta di Cape Town in Sudafrica per la prima tappa verso le World Rugby Seven Series 2023/24.

Il programma prevede la un allenamento venerdì 14 prima della partenza e poi, una volta atterrati in Sudafrica, lo spostamento a Stellenbosch dove gli azzurri affronteranno nel proprio girone Cile, Papua Nuova Guinea e Hong Kong. Va segnalato la vincente del torneo in Sudafrica si qualificherà per un secondo torneo, a Londra (il prossimo 20/21maggio), proseguendo la possibilità di entrare nel circuito mondiale di Rugby Seven. Tra i convocati del CT c’è anche il sannita Massimo Cioffi, uno dei veterani della squadra azzurra, freccia importante nel piano tecnico del neo allenatore.

“Sarà un periodo intenso e formativo sia dal punto di vista umano che tecnico” ha spiegato Mazzantini. “Abbiamo davanti a noi un appuntamento importante della stagione come il primo turno di qualifiche per le World Series 2023/24. Il lungo raduno sarà un momento per unire il gruppo e assimilare al meglio i principi del gioco a 7. Andiamo consapevoli dell’importanza del torneo. Il focus sarà sulla nostra prestazione cercando di mostrare il nostro miglior Rugby” ha dichiarato Matteo Mazzantini.

Questo l’elenco degli atleti convocati:

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927)

Nicholas BORDIN (Rugby Badia 1981)

Filippo BOZZONI (Transvecta Calvisano)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Petrarca Rugby)

Federico CUMINETTI (SItav Rugby Lyons)

Matthias Leon DOUGLAS (Mogliano Veneto Rugby)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby)

Cristian LAI (Fiamme Oro Rugby)

Matteo MEGGIATO (Mogliano Veneto Rugby)

Dewi PASSARELLA (Benetton Rugby)

Leonardo QUINTIERI (Verona Rugby)

Nicolò TENEGGI (Zebre Parma)

Flavio Pio VACCARI (Transvecta Calvisano)