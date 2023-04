Torneo Città di Benevento, dominio biancoceleste in una bella giornata di sport Tanti i premi per i padroni di casa che si sono assicurati anche il Trofeo Ciro Vigorito.

Una vera e propria festa. Una giostra di colori. Sorrisi, nuove amicizie, grandi giocate, gioie e delusioni. La XXXVIII edizione del Torneo Internazionale di rugby educativo Città di Benevento ha regalato una meravigliosa giornata a 800 piccoli atleti giunti nella “dormiente” per vive un piccolo grande sogno. Cinque le categorie, dall’under 7 fino alla 15, che hanno assegnato trofei e medaglie, premi ambiti e desiderati.

Rivedere anche nel 2023 tante squadre raggiungere Benevento per disputare uno degli appuntamenti più importanti del centrosud, è stato un grande orgoglio per l’IVPC Rugby Benevento. Felicissimo il presidente Rosario Palumbo. “Un grazie enorme a tutti coloro che hanno collaborato e ci hanno permesso di accogliere nella nostra struttura tutte queste persone. Il ringraziamento va anche alle autorità presenti, ai nostri sponsor, alle famiglie e ai piccoli atleti che anche oggi ci hanno resi fieri di loro. Hanno dimostrato che per loro indossare questa gloriosa maglia è importante. Questo ci riempie d’orgoglio”.

Nella categoria under 7, Memorial Dell’Oste, vittoria per Messina davanti a Rende e Campobasso-Pompei.

Nell’under 9, Memorial Francesco De Nigris, il Nuovo Salario si è imposto in finale sull’IVPC Rugby Benevento, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dal Potenza.

Nel Trofeo Mario Simone, categoria under 11, è tornato al successo l’IVPC Rugby Benevento in finale sul IV Circolo, terza piazza per Foggia.

Il Memorial Carlo Pezzuto, abbinato alla categoria under 13, ha visto ancora la vittoria dei padroni di casa che si sono imposti nel derby cittadino col IV Circolo. Terzo posto per i Draghi Telese.

Il match più atteso di tutto il torneo è stata la finale della categoria under 15, Trofeo Ciro Vigorito giunto alla decima edizione.

L’IVPC Rugby Benevento è riuscito a qualificarsi per l’ambita sfida dove ha affrontato il Civitavecchia. Partita equilibrata e complicata vinta però dai ragazzi di Alessandro Valente che hanno festeggiato con grande enfasi la conquista del trofeo più ambito.