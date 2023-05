IVPC Rugby Benevento, si riparte da "Educamp" e dalla promozione dello sport Da fine maggio le iscrizioni per le quattro settimane da vivere tutte allo Stadio Dell'Oste.

Quella appena andata in archivio non verrà ricordata come una bella stagione. In casa IVPC Rugby Benevento è stata una lunga settimana di riflessione. I risultati della prima squadra non sono stati all’altezza delle attese e in ottica futura bisognerà cambiare qualcosa. Serve una scossa. Nuove motivazioni. Un obiettivo da inseguire. Ma soprattutto nuove energie su cui poter contare.

Voltare pagina non sarà facile, ma il presidente Palumbo e il suo staff dovranno fare di tutto per trovare soluzioni utili al rilancio del progetto tecnico-agonistico.

Intanto si lavora anche sulla promozione del rugby prima di tutto. Per questo sarà una lunga e importante estate piena zeppa di appuntamenti. Spazio soprattutto ai bambini. Fondamentale riportare i giovani al Dell’Oste con iniziative mirate. Per avere un futuro bisognerà costruirlo attraverso il mini rugby che negli ultimi anni ha pagato a caro prezzo la pandemia. A Benevento, fortunatamente, c’è una tradizione importante che può e deve essere la base e la motivazione da cui ripartire.

Tra le attività già pubblicizzate e attese c’è sicuramente l’iniziativa legata al progetto “Educamp” con il patrocinio del Coni. Quattro settimane di sport dal 3 al 28 luglio. I ragazzi dai 5 ai 14 anni andranno alla scoperta di tante discipline sportive, di attività mirate e, nelle giornate che trascorreranno nella struttura dello Stadio Dell’Oste, avranno la possibilità di incontrare atleti di spessore nazionale e interagire con loro. Grande attenzione anche per l’alimentazione che sarà seguita da professionisti del settore.

La società metterà a disposizione dei partecipanti 25.000 mq di aree attrezzate con palestra, spogliatoi, campo di calcio a 5, basket, spazi verdi, Club House e tanto altro ancora. La macchina organizzativa è già partita da tempo. Dal 29 maggio sarà già possibile formalizzare le iscrizioni. La società ha investito tanto su questo progetto e ci sta lavorando intensamente con tutto il suo staff. Per tutte le informazioni è possibile consultare i canali social del Rugby Benevento.