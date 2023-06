Touch Rugby, Torneo delle Regioni: terza piazza per la Campania Ad Ancona la squadra campana era composta da diversi rappresentati sanniti.

Un ottimo terzo posto per la rappresentativa campana di touch al "Torneo delle Regioni", svoltosi venerdì 2 giugno ad Ancona. La manifestazione giunta alla 3^ edizione è stata organizzata da A.S.D. Rugby Ancona ed A.S.D. Dorica Rugby, con il patrocinio di Italia Touch.

La rappresentativa della Campana ha visto la presenza di diversi Bersaglieri Sanniti e Draghi Telese, oltre ad una nutrita presenza di atleti della compagine molisana dei Barbarians Respectful Campobasso del Presidente Giuseppe Parente. Insomma un mix perfetto guidato da Fabio Santucci, già coach dei Bersaglieri Sanniti touch.

"Siamo contenti per questa bella esperienza in terra marchigiana insieme agli amici di Campobasso che sono da pochissimo nel circuito del touch italiano. Siamo sicuri che questa collaborazione potrà continuare cosi da far crescere il movimento del touch al Sud".



Il torneo ha visto sul gradino più alto del podio la regione Lazio, seguiti dalla Lombardia dopo un susseguirsi di match tiratissimi ed avvincenti. Prossimo impegno per il movimento del touch del centro-sud è a Termoli (Cb) sabato 17 e domenica 18 giugno per un torneo organizzato dai Barbarians Respectful Campobasso che si inserisce nel circuito nazionale dei tornei promozionali organizzato da Italia Touch.