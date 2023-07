Rugby Seven, l'Italia di Cioffi chiude settima ad Amburgo La squadra azzurra è stata fermata dalla Francia dopo aver brillantemente superato il girone.

Dopo i Giochi di Cracovia, l’Italiaseven è tornata in campo nella tappa di Amburgo dell’European’s 7s Championship. Massimo Cioffi e compagni hanno chiuso al settimo posto.

Nella giornata di venerdì avvio positivo con la vittoria sul Portogallo per 28-19. Sabato triplo impegno con altre due vittorie nel girone sulla Georgia per 21-17 e sulla Romania per 45-14. Nel primo turno ad eliminazione diretta, però, è andato in scena lo scontro con la Francia che ha messo fine ai sogni di gloria azzurri imponendosi 33-7.

Negli spareggi dal 5° all’8° posto la squadra azzurra ha perso con la Germania 31-5 per poi battere a tavolino 28-0 il Belgio che ha dovuto rinunciare per i troppi infortuni subiti. Per la cronaca va segnalata la nona posizione della squadra femminile.

Italia Seven Maschile

07/07

Portogallo – Italia, 3-21

08/07

Georgia – Italia, 17-21

Italia – Romania, 45-14

Italia – Francia, 7-33

09/07

Semifinale 5°/8° posto

Germania – Italia, 31-5

Finale 7° posto

Italia – Belgio 28-0

Italia Seven Femminile

07/07

Polonia - Italia, 38-0

Irlanda – Italia, 19-24

08/07

Italia – Portogallo, 10-17

Italia – Svezia, 29-7

09/07

Finale 9° posto

Portogallo – Italia, 19-28