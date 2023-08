IVPC Benevento, girone con tre trasferte in Sicilia, un derby e tanto Lazio Si parte l'8 ottobre, si finisce il 5 maggio. La prima va in A, ci sono i play out.

Quattro gironi da 12 squadre ciascuno. E’ questa la composizione del campionato di serie B 2023-2024. Si parte l’8 ottobre e si concluderà il 5 maggio del prossimo anno. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’IVPC Rugby Benevento che si presenterà con una squadra molto giovane. La formula è chiara: prima classificata promossa direttamente in serie A, le ultime classificate disputeranno i play out con semifinali il 19 e 26 maggio e finale in partita secca il 2 giugno. Retrocederanno le perdenti delle semifinali e la squadra sconfitta nell’ultimo atto. Invece, non ci saranno i play off. Scelta che regalerà un altro campionato con molti match di medio alta classifica in cui ci sarà ben poco da giocare.

I sanniti sono stati inseriti nel gruppo 4 con: Rugby Perugia, Lions Alto Lazio, Unione Rugby Capitolina cadetta, Cus Catania Rugby, Frascati Rugby Club, Rugby L'Aquila, US Roma Rugby, Messina Rugby, Arechi Rugby, Colleferro Rugby, Amatori Catania Rugby.

C’è tanto Lazio, tre trasferte in Sicilia due in Umbria e un derby, quello contro l’Arechi Rugby già andato in scena nello scorso campionato.