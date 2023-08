Tre atleti dei Bersaglieri Sanniti ai Campionati Europei di touch in Francia Santucci: "È stato un onore e un privilegio rappresentare l'Italia".

Tre atleti dei Bersaglieri Sanniti Touch - Fabio Santucci, Massimo Santucci e Fabrice Martinelli - sono stati inseriti nella Nazionale Italiana di Touch categoria M45 ai Campionati Europei svoltisi a Vichy, in Francia, dal 9 al 12 agosto. Una manifestazione prestigiosa che si svolge ogni due anni e che ha visto la partecipazione di 16 paesi europei con oltre 2000 atleti che si sono affrontati nelle 10 categorie suddivise per fascie di eta'.

L'equipe italiana ha affrontato sfide entusiasmanti con Galles, Inghilterra, Svizzera, Francia e Scozia agguantando il sesto posto assoluto e guadagnando la stima dei piu' quotati avversari. I touchers dei Bersaglieri Sanniti hanno dato un contributo significativo ai successi della squadra, dimostrando abilità eccezionale e dedizione in ogni momento. Positivi anche il 5^ e 7^ posto delle altre due nazionali presenti a Vichy, rispettivamente della mixed 30 e mixed open.

Questa rappresentanza sportiva è un ulteriore motivo di soddisfazione per i Bersaglieri di San Giorgio del Sannio che da 13 anni diffondono la disciplina del touch in terra sannita dimostrando di essere dei veri ambasciatori dello sport, portando in alto il nome della nostra comunita' e dell'Italia intera.

Non solo, ma questo è solo l'inizio di un percorso ancora più significativo per il touch sannita. Dopo la partecioaziine ai Campionati Europei, i Bersaglieri Sanniti Touch si concentreranno sulla preparazione per la Coppa del Mondo che si svolgerà in Inghilterra dal 15 al 21 luglio 2024.

"È stato un onore e un privilegio rappresentare l'Italia ai Campionati Europei di Touch", ha dichiarato Massimo Santucci atleta nonche' presidente dei Bersaglieri Sanniti Touch. "Siamo grati per tutto il supporto che abbiamo ricevuto e speriamo che altri atleti del nostro sodalizio possano rappresentare l'Italia nelle competizioni internazinali a partire dalla World Cup in programma a Nottingham a luglio 2024".

I Bersaglieri Sanniti Touch riprenderanno gli allenamenti da settembre in vista degli impegni del campionato italiano e per prepararsi per questo importante evento internazionale.