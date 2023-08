IVPC Rugby Benevento, il 28 agosto si raduna la prima squadra Capitan Tretola e compagni si ritroveranno agli ordini del neo tecnico Annibale Fusco.

Finalmente si parte. La data del raduno è stata ufficializzata. Lunedì 28 agosto, alle 19:00 allo Stadio Dell'Oste, l’IVPC Rugby Benevento inizierà la sua stagione. Sarà l’anno del riscatto? Del cambiamento? Delle novità? I presupposti ci sono ma scopriremo solo nel corso dei prossimi mesi se sarà così.

Il direttore tecnico Alessandro Valente, riconfermatissimo dal presidente Palumbo e dal consiglio direttivo, ha deciso di affidare la prima squadra al napoletano Annibale Fusco. Un nuovo tecnico per un team che ha bisogno di voltare pagina e aprire un ciclo. Capitan Tretola e compagni saranno seguiti anche quest’anno dal preparatore atletico Fabrizio Tomaciello. Alessandro Valente sarà presente al raduno e sicuramente seguirà con grande attenzione il lavoro del nuovo staff tecnico durante tutta la stagione.

L’8 ottobre scatterà il torneo di serie B e bisognerà farsi trovare pronti. Difficile parlare di obiettivi. Per storia e blasone i biancocelesti devono lottare per vincere il campionato, ma sarebbe stupido raccontare favole. Rendimento e competitività sono una vera e propria incognita, starà al gruppo dimostrare di avere doti morali, fisiche e tecniche per fare un campionato importante.

Il girone non sarà semplice. Sfidare le squadre laziali deve essere uno stimolo e soprattutto lontano dalle mura amiche bisognerà essere presenti in un numero importante e con una mentalità diversa dal passato. Tradotto: le buone prestazioni casalinghe servono a poche se in trasferta si ottengono solo sconfitte e spesso anche nette.

L’IVPC Rugby Benevento continua a dare grande importanza al settore giovanile. Dopo il raduno della prima squadra bisognerà attendere sette giorni per vedere allo Stadio Dell’Oste anche i più giovani. Lunedì 4 toccherà alle formazioni juniores, da martedì 5 ripartirà il mini rugby.