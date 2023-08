IVPC Rugby Benevento, si parte col derby campano contro Salerno Primo match al Dell'Oste l'8 ottobre, sette giorni più tardi difficile trasferta a Catania.

Si parte l’8 ottobre e sarà un avvio scoppiettante. Il primo avversario dell’IVPC Rugby Benevento nel torneo di serie B 2023-2024 sarà l’Arechi Rugby Salerno. Dunque derby campano per iniziare allo Stadio Dell’Oste. Sfida casalinga da vincere per partire bene in un torneo che si annuncia complicatissimo.

Tra le favorite ci sono sicuramente le squadre laziali, poi occhio alle siciliane. La prima trasferta degli uomini del neo tecnico Chicco Fusco sarà proprio in terra sicula. Il 15 ottobre appuntamento a Catania per sfidare il Cus. I biancocelesti negli ultimi anni hanno saputo fare grandissime partite contro le big della categoria ma sempre tra le mura amiche. Lontano dal Dell’Oste la vittoria manca dalla trasferta di Salerno dello scorso anno e valicando i confini regionali bisognerebbe andare molto più indietro nel tempo.

Tornando al campionato 2023-2024 i bioancocelesti ospiteranno Frascati alla terza, poi da segnalare la trasferta il 12 dicembre nella tana del rugby Lyons Alto Lazio, quella a Catania contro l’Amatori il 23 aprile e il 5 maggio 2024 gran chiusura lontano dalle mura amiche contro la Capitolina.

Presto per parlare di reali obiettivi. La preparazione è appena iniziata. Bisognerà lavorare sodo per avere un gruppo compatto e presente perché il prossimo torneo, come anticipa il calendario, sarà molto complicato.

Di seguito il cammino dell’IVPC Rugby Benevento.

Giornata 1 andata 8-10-2023 ritorno 28-1-2024

Rugby Benevento - Arechi Rugby

Giornata 2 andata 15-10-2023 ritorno 11-2-2024

Cus Catania - Rugby Benevento

Giornata 3 andata 22-10-2023 ritorno 18-2-2024

Rugby Benevento – Frascati

Giornata 4 andata 29-10-2023 ritorno 25-2-2024

Rugby Perugia- Rugby Benevento

Giornata 5 andata 12-11-2023 ritorno 3-3-2024

Rugby Lyons Alto Lazio – Rugby Benevento

Giornata 6 andata 19-11-2023 ritorno 17-3-2024

Rugby Benevento – US Roma Rugby

Giornata 7 andata 26-11-2023 ritorno 24-3-2024

Rugby Benevento – Amatori Catania

Giornata 8 andata 10-12-2023 ritorno 14-4-2024

La rugby L’Aquila-Rugby Benevento

Giornata 9 andata 17-12-2023 ritorno 21-4-2024

Rugby Benevento-Colleferro

Giornata 10 andata 14-1-2023 ritorno 28-4-2024

Messina Rugby-Rugby Benevento

Giornata 11 andata 21-1-2024 ritorno 5-5-2024

Rugby Benevento - Capitolina