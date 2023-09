Bersaglieri Sanniti, a Grenoble arriva un 12° posto Santucci: "E' stata una bellissima esperienza, torniamo a dopo aver ben figurato".

Si conclude con un 12° posto l'avventura dei Bersaglieri Sanniti touch in terra francese che sabato 16 settembre hanno partecipato al torneo internazionale Alpes N'touch nella città di Grenoble.

Si e' trattata della prima esperienza europea per i touchers sanniti che si sono confrontati con i migliori club francesi di touch, oltre ad una barbarians anglo-neozelandese che si e' aggiudicata il torneo battendo in finale i campioni di Francia del Touch Smu de St. Martine d'Uriage. Presenti al torneo anche i campioni d'Italia dei Brianza ToucherZ che hanno conquistato un ottimo 3° posto.

“E' stata una bellissima esperienza che ci ha consentito di confrontarci con compagini molto competitive da cui apprendere per migliorarci - ha affermato mister Fabio Santucci. Basti pensare che la Francia ha schierato ben 11 formazioni ai recenti europei di luglio contro le 3 compagini dell'Italia. I match disputati ci hanno visto sempre all'altezza dei nostri avversari con partite molto avvincenti e ciò rappresenta un elemento di soddisfazione per il nostro team. Torniamo a casa con la consapevolezza di aver ben figurato con l'auspicio di poterci migliorare in vista dei prossimi impegni”.

“Il torneo francese e' un altro tassello importante per la storia della nostra associazione - ha affermato Massimo Santucci, presidente dei Bersaglieri. Quanto fatto in questi anni e' davvero impensabile per una realtà di provincia come la nostra. Tanta la dedizione ed i sacrifici fatti per portare sui campi di tutta italia il nome di San Giorgio del Sannio e del Sannio. Un impegno collettivo che speriamo possa alimentarsi costantemente”.

L'attività dei Bersaglieri Sanniti touch continua in vista degli impegni del campionato italiano 2023/24 e dei mondiali che si disputeranno in Inghilterra nel mese di luglio 2024.